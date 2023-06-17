Називали "щурами тиловими": у Мелітополі п'яні окупанти влаштували перестрілку з ФСБ

Правоохоронці не змогли впоратися з російськими вояками, тож викликали підмогу. На місце прибули військова поліція, ФСБвці, співробітники військової комендатури.

У тимчасово окупованому Мелітополі п'яні російські військові влаштували перестрілку зі співробітниками ФСБ і комендатури. Про це повідомляє місцеве видання "РІА Мелітополь".

Інцидент стався в одній з 9-поверхівкок на бульварі 30-річчя Перемоги, куди розквартирували російських загарбників. Близько 22 години вечора вони влаштували гульбища — спочатку співали пісні, далі вмикали музику і кричали матюки з балкона. Все це відбувалося під боком у комендатури, яка розмістилася в корпусі колишнього училища №24.

Місцеві жителі не витримали нічні гулі окупантів і викликали поліцію. Правоохоронці, які прибули на виклик, не змогли впоратися з російськими вояками, тож викликали підмогу. На місце прибули військова поліція, ФСБвці, співробітники військової комендатури та інших силових відомств.

П'яні солдати почали кричати з балкона: "Ви щури тилові, а ми воювали" і тому подібне, а далі просто відкрили вогонь по прибулих.

Зрештою, нічна метушня закінчилася тим, що у квартирі, де перебувала п'яна компанія окупантів, вибили двері. Вояків другої армії світу відгамселили і вивезли в невідомому напрямку.

Нагадаємо, що полонений "вагнерівець" розповів, як російські окупанти влаштовують між собою перестрілки. Внаслідок цього є купа вбитих, але про проблему далі не повідомляють.

Раніше на Луганщині російські військові та бойовики ПВК "Вагнер" влаштували смертельну перестрілку, з'ясовуючи, хто зробив більше помилок на полі бою.