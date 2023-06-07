Перестрілки між своїми та гори трупів: полонений "вагнерівець" розповів про ПВК (фото)

За словами Дмитра Півкіна, справжній хаос царює в лавах найманців Євгена Пригожина, які періодично влаштовують перестрілки між собою. Полонений стверджує, що якщо якісь "вагнерівці" першими заходили в село і займали хати — вогонь відкривався по тих, кого підвезли пізніше.

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В полон до українських захисників потрапив 27-річний боєць ПВК "Вагнер", раніше засуджений в РФ за вбивство і продаж наркотиків Дмитро Півкін. Він розповів, яка ситуація в ПВК "Вагнера" та яке ставлення до зеків. Про це пише 24 канал.

За словами Півкіна, на початку 2017 року він буцімто побився з чоловіком, який згодом помер, через що опинився за вбивство за ґратами на 9 років. Додалася ще стаття за торгівлю наркотиками. Відсидів Півкін 6 років, а потім 2022 року завербувався до ПВК "Вагнер" в одній із російських колоній і потрапив до України.

Дмитро Півкін став командиром взводу, а вже навесні 2023 року його Сили оборони України взяли у полон.

"Я не думав, що всі, хто їде, вони всі повинні бути кинуті на вірну смерть. Я не думав, що все так буде. Я думав, що хоча б якесь командування відбувається, хоча б якась тактика. Ні, нічого абсолютно", розповідає він.

За словами "вагнерівця", дорогою до позицій він бачив багато 200-х росіян, які лежали просто на снігу, і спершу подумав, це лежать замасковані військові, але лише підійшовши ближче усвідомив, що це все ліквідовані росіяни.

Полонений "вагнерівець" Дмитро Півкін розкрив правду про ПВК Пригожина

Також він розповідає, що у ПВК "Вагнер" панував справжній хаос — у темряві "вагнерівці" перестрілювалися між собою. Так, говорить Півкін, якщо якісь "вагнерівці" першими заходили в якийсь населений пункт і займали хати, то відкривали вогонь по тих, кого підвезли пізніше. Про масштаби таких дій ніхто нікому не доповідав.

Півкін зізнається, що за непокору "вагнерівці" розстрілювали своїх і поскаржився, що зеків в Росії не просто так відправляють воювати, а таким чином намагаються "очиститися" від злочинців усередині країни, а ті, хто воював, буцімто зроблять щось корисне.

Сам полонений після того, як вижив у війні проти України вважає, що "найблагороднішим рішенням для ЗС РФ стало б, якби солдати розвернулися і пішли наводити лад усередині Росії".

Нагадаємо, що очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що РФ може втратити контроль над захопленими територіями України і попросив 200 тисяч солдатів, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що в районі Бахмута "вагнерівці" помітили, що групи військових Міноборони РФ мінують дороги у тилу. При спробі розмінувати фугаси та протитанкові міни найманців обстріляли російські військові.