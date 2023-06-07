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Перестрілки між своїми та гори трупів: полонений "вагнерівець" розповів про ПВК (фото)

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Фото: ТАСС | "Вагнерівець" Дмитро Півкін розповів усю правду про ПВК Пригожина

За словами Дмитра Півкіна, справжній хаос царює в лавах найманців Євгена Пригожина, які періодично влаштовують перестрілки між собою. Полонений стверджує, що якщо якісь "вагнерівці" першими заходили в село і займали хати — вогонь відкривався по тих, кого підвезли пізніше.

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В полон до українських захисників потрапив 27-річний боєць ПВК "Вагнер", раніше засуджений в РФ за вбивство і продаж наркотиків Дмитро Півкін. Він розповів, яка ситуація в ПВК "Вагнера" та яке ставлення до зеків. Про це пише 24 канал.

За словами Півкіна, на початку 2017 року він буцімто побився з чоловіком, який згодом помер, через що опинився за вбивство за ґратами на 9 років. Додалася ще стаття за торгівлю наркотиками. Відсидів Півкін 6 років, а потім 2022 року завербувався до ПВК "Вагнер" в одній із російських колоній і потрапив до України.

Дмитро Півкін став командиром взводу, а вже навесні 2023 року його Сили оборони України взяли у полон.

"Я не думав, що всі, хто їде, вони всі повинні бути кинуті на вірну смерть. Я не думав, що все так буде. Я думав, що хоча б якесь командування відбувається, хоча б якась тактика. Ні, нічого абсолютно", розповідає він.

За словами "вагнерівця", дорогою до позицій він бачив багато 200-х росіян, які лежали просто на снігу, і спершу подумав, це лежать замасковані військові, але лише підійшовши ближче усвідомив, що це все ліквідовані росіяни.

Полонений "вагнерівець" Дмитро Півкін розкрив правду про ПВК Пригожина Fullscreen
Полонений "вагнерівець" Дмитро Півкін розкрив правду про ПВК Пригожина

Також він розповідає, що у ПВК "Вагнер" панував справжній хаос — у темряві "вагнерівці" перестрілювалися між собою. Так, говорить Півкін, якщо якісь "вагнерівці" першими заходили в якийсь населений пункт і займали хати, то відкривали вогонь по тих, кого підвезли пізніше. Про масштаби таких дій ніхто нікому не доповідав.

Півкін зізнається, що за непокору "вагнерівці" розстрілювали своїх і поскаржився, що зеків в Росії не просто так відправляють воювати, а таким чином намагаються "очиститися" від злочинців усередині країни, а ті, хто воював, буцімто зроблять щось корисне.

Сам полонений після того, як вижив у війні проти України вважає, що "найблагороднішим рішенням для ЗС РФ стало б, якби солдати розвернулися і пішли наводити лад усередині Росії".

Нагадаємо, що очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що РФ може втратити контроль над захопленими територіями України і попросив 200 тисяч солдатів, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що в районі Бахмута "вагнерівці" помітили, що групи військових Міноборони РФ мінують дороги у тилу. При спробі розмінувати фугаси та протитанкові міни найманців обстріляли російські військові.