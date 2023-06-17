Звинуватили ЗСУ: у РФ заявили про атаку безпілотників на нафтопровід "Дружба"

Сили ППО РФ, як зазначив губернатор Брянської області, збили три БПЛА літакового типу.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що якісь безпілотники літакового типу атакували нафтопровід "Дружба". Про це він написав у себе в Telegram.

За його словами, дрони нібито запустили ЗСУ. Проте БПЛА знищили системи ППО ЗС РФ. Інцидент стався у Новозибківському міському окрузі.

"Сьогодні вночі підрозділами ППО Збройних сил РФ у Новозибківському міському окрузі було відбито атаку ЗСУ на нафтоперегінну станцію "Дружба". Завдяки професіоналізму наших військових систем ППО знищено трьох безпілотників літакового типу", — заявив Богомаз.

Богомаз про атаку БПЛА Фото: Скриншот

Трубопровід "Дружба"

Система магістральних нафтопроводів, побудована ще СРСР. Маршрут проходить від Альметьєвська до Брянська, потім до Мозиря, після чого розгалужується на дві ділянки: північна (територією Білорусі, Польщі, Німеччини, Латвії та Литви) і південна (територією України, Чехії, Словаччини, Угорщини та Хорватії).

Нагадаємо, що 14 червня ЦНС повідомили, що ЗС РФ у Брянській області отримали браковані снаряди. Як зазначають в українському підпіллі, погана якість боєприпасів може бути наслідком корупційної схеми топчиновників Міноборони Росії.

Крім того, російські ЗМІ 7 червня повідомляли, що дрони ЗСУ нібито атакували Брянську область РФ. Як стверджують росіяни, один "камікадзе" врізався в стільникову вежу, а ще три скинули бомби на будівлі.