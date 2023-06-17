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Україна на шляху до повного звільнення Криму, але будуть втрати — Ходжес

Фото: lenta.ru | ВСУ звільнять Крим на думку генерала США Бена Ходжеса

На думку американського генерала, активна фаза контрнаступу ще не почалася, але найближчими тижнями ЗСУ досягнуть великих успіхів.

Українська армія наближається до визволення Криму, тимчасово окупованого Росією. Так, в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Ходжес.

За його словами, активна фаза контрнаступу ЗСУ ще не розпочалася, зараз Сили оборони України перевіряють оборону окупантів на міцність, вишукуючи вразливі місця, а водночас заплутують супротивника — росіяни не знають, де буде основний наступ. Американський генерал попередив: найближчі кілька днів українці зазнатимуть великих втрат, зате в наступні кілька тижнів зможуть досягти великих успіхів і показати значні поступи.

"Україна ступила на шлях, який призведе до звільнення Криму та вигнання російських військ з України", — прокоментував Бен Ходжес. — "Тому початок контрнаступу — це важливий для України крок, але основна його фаза ще не почалася".

2 червня міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що Україна зможе повернути Крим уже у 2023 році. За словами чиновника, це можливо в тому випадку, якщо ЗС РФ зіткнеться з дефіцитом техніки, тоді перевага в кількості живої сили окупантам не допоможе.

15 червня радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що повноцінний контрнаступ в Україні ще не розпочався. Поки що українські військові проводять "тестування", щоб знайти слабкі місця в російській обороні та прорвати лінію фронту.