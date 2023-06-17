Україна на шляху до повного звільнення Криму, але будуть втрати — Ходжес

На думку американського генерала, активна фаза контрнаступу ще не почалася, але найближчими тижнями ЗСУ досягнуть великих успіхів.

Українська армія наближається до визволення Криму, тимчасово окупованого Росією. Так, в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Ходжес.

За його словами, активна фаза контрнаступу ЗСУ ще не розпочалася, зараз Сили оборони України перевіряють оборону окупантів на міцність, вишукуючи вразливі місця, а водночас заплутують супротивника — росіяни не знають, де буде основний наступ. Американський генерал попередив: найближчі кілька днів українці зазнатимуть великих втрат, зате в наступні кілька тижнів зможуть досягти великих успіхів і показати значні поступи.

"Україна ступила на шлях, який призведе до звільнення Криму та вигнання російських військ з України", — прокоментував Бен Ходжес. — "Тому початок контрнаступу — це важливий для України крок, але основна його фаза ще не почалася".

2 червня міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що Україна зможе повернути Крим уже у 2023 році. За словами чиновника, це можливо в тому випадку, якщо ЗС РФ зіткнеться з дефіцитом техніки, тоді перевага в кількості живої сили окупантам не допоможе.

15 червня радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що повноцінний контрнаступ в Україні ще не розпочався. Поки що українські військові проводять "тестування", щоб знайти слабкі місця в російській обороні та прорвати лінію фронту.