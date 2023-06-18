Втрати колосальні: РФ зіткнулася з нестачею танків через наступ ЗСУ, — Guardian

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу відвідав військовий завод у Сибіру, де наказав збільшити виробництво бронетехніки. Українські військові продовжують проривати лінію оборони окупантів.

Російські окупанти в Україні почали стикатися з нестачею танків, оскільки контрнаступ ЗСУ набирає обертів і є ефективним. Про це повідомляє видання The Guardian 17 червня.

За інформацією журналістів, міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу напередодні відвідав військовий завод у Західному Сибірi, де заявив, що потрібно терміново прискорити та збільшити виробництво бронетехніки, адже українські захисники під час контрнаступу за допомогою західної техніки проривають російську лінію оборони. У зв'язку з цим окупанти зазнають великих втрат.

Саме тому, як зазначив Сергій Шойгу, Росія має покращити свої резерви "для задоволення потреб російських сил, які проводять спеціальну військову операцію".

Президент РФ Володимир Путін також раніше заявляв про те, що російські війська потребують ще більшої кількості високоточних боєприпасів, засобів зв'язку, літаків, безпілотників, адже того, що є зараз — недостатньо.

Тим часом, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла в інтерв'ю, що запеклі бої за останні кілька днів змістилися на дорогу до тимчасово окупованого Маріуполя. Українськi військовi відкидають назад російські сили та допомагають їм у цьому британські танки Challenger.

"Практично у всіх секторах, де наші підрозділи атакують на півдні, вони зареєстрували тактичні успіхи. Вони поступово просуваються вперед. Наразі просування становить до 2 км у кожному напрямку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 червня повідомлялося, що президент Володимир Путін пригрозив, що РФ може знищити "будь-яку" будівлю в Києві. Він запевнив, що окупанти не мають обмежень на удари по столиці. Крім того, глава Кремля також нагадав про нібито можливе створення "санітарної зони" в Україні.