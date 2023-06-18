Перевершив рекорд легендарного Кожедуба: пілот ЗСУ святкує своє 29-річчя (фото)

Ростислав Лазаренко встановив рекорд серед льотчиків Повітряних сил ЗСУ за кількістю бойових вильотів, який становить разючі 336 разів.

Український військовий льотчик-рекордсмен, пілот штурмовика Су-25 Ростислав Лазаренко святкує свій 29-й день народження. Про це у неділю, 18 червня, пише Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

Щоб зробити цей день особливим, його бойові товариші вирішили надіслати йому вітання, написавши їх на боєприпасах.

Чим відомий Ростислав Лазаренко

Ростислав Павлович Лазаренко є володарем рекорду серед пілотів Повітряних сил ЗСУ за кількістю бойових вильотів — їх кількість становить разючі 336. Крім того, він відзначений званням Кавалера Хреста бойових заслуг (2022), повного лицаря ордена Богдана Хмельницького (2022) та ордену ІІІ ступеня (2023).

Для порівняння, легендарний радянський льотчик-ас часів Другої світової війни українського походження Іван Кожедуб здійснив 330 бойових вильотів.

Нагадаємо, 14 травня повідомлялося, що один із пілотів Повітряних сил ЗСУ наразі здійснив понад 300 бойових вильотів, що становить найбільшу кількість серед українських пілотів. Тоді ім'я військового не розкривалося, але тепер зрозуміло, що йшлося про Ростислава Лазаренка.