Пекло для росіян: ЗСУ просунулися під Бахмутом до 1,2 км, — DeepState (карта)

Сили оборони України вдало проводять операції на сході від Кліщіївки. Ліси цього населеного пункту стали для загарбників більшою проблемою, ніж сам Бахмут, кажуть військові ЗСУ.

Збройні сили України просунулися в районі Кліщіївки Донецької області завдяки злагодженим діям. Про це йдеться у звіті аналітиків Deep State від 19 червня.

Судячи з опублікованих карт, ЗСУ просунулися на 800-1200 метрів на північно-західній околиці Кліщіївки Бахмутського району Донецької області.

Кліщіївські ліси стали для загарбників великим пеклом. Карта Deep State.

"Бахмутський відрізок — тривають бої на сході й північному сході від Кліщіївки: Сили оборони України мають успіх. Ситуація біля Берхівки уточнюється", — поінформували експерти.

Боєць 24-ї штурмової бригади "Айдар" ЗСУ з позивним "Осман" нещодавно писав у Telegram, що Кліщіївські ліси стали для загарбників більшим пеклом, ніж Бахмут.

"Зміна настроїв у ЗС РФ зараз на максимальному рівні… Через велику концентрацію різних підрозділів і погану взаємодію щодня вони стріляють одні в одного та беруть у полон. Зайти туди залишається дуже складним завданням. Потрібно або обійти, як Іванівське, або спалити під нуль разом із п***ми", — зазначив військовий.

Нагадаємо, що у зведенні Міноборони Великобританії від 18 червня йшлося про найбільші втрати в лавах Росії з часів піку боїв за Бахмут.

На думку голови Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, ЗСУ на Бахмутському напрямку прагнуть захопити фланги та встановити контроль над околицями Бахмута.