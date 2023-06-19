Іде партія з Ірану: у ЗСУ попередили про посилення атак дронами-камікадзе Shahed (відео)

Останнім часом ЗС РФ застосовують іранські безпілотники групами від чотирьох до семи одиниць. "Шахеди" прилітають на південь України зі східного узбережжя Азовського моря, заявила речниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталья Гуменюк.

Російська армія останнім часом стала компактніше застосовувати іранські безпілотники Shahed для атак на території України. Про це повідомила 19 червня в ефірі єдиного телемарафону голова Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталья Гуменюк.

"На даному етапі можемо констатувати, що їх поменшало. Використання їх компактними групами по чотири, п'ять, сім одиниць пов'язане з оновленням постачання", — пояснила військова.

Гуменюк наголосила, що ворожа армія може посилити атаки безпілотниками найближчими днями, коли отримає чергову партію від Ірану.

Росіяни чекають на оновлення поставок іранських безпілотників Shahed, заявила Наталья Гуменюк

"Знову, буквально через кілька днів, буде посилено цю атаку", — додала Гуменюк.

За її даними, "Шахеди" прилітають на південь України зі східного узбережжя Азовського моря. Радикальних змін у базах немає.

У російських окупантів є домовленості, а також плани постачання та застосування дронів Shahed, резюмувала вона.

Нагадаємо, що 17 червня українські військові знищили дрони "Орлан-10" та ударний "Ланцет" у небі над Херсонською областю.

Секретар РНБО України Олексій Данілов 2 червня говорив, що запчастини до іранських апаратів Shahed виробляють дружні для України країни.