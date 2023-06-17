РФ атакувала Херсонську область дронами: у ЗСУ відзвітували про знищення цілей

На Херсонщині сили ППО знешкодили два російські безпілотники, які зазвичай літають парою.

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У суботу, 17 червня українські захисники збили два російські дрони в небі над Херсонською областю. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" на своїй сторінці у Facebook.

"17 червня 2023 року в Херсонській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два безпілотники", — йдеться у публікації.

Сили оборони знищили розвідувальний БПЛА "Орлан-10" та ударний БПЛА "Ланцет".

"Орлан-10": найпопулярніший дрон ЗС РФ

Безпілотний літак, який вважається наймасовішим розвідувальним дроном ЗС РФ. Він оснащений оптичною та інфрачервоними камерами, які дозволяють вести розвідку та коригувати артилерійський вогонь цілодобово. За оцінками армії США, вартість одного апарату досягає $120 тис. Крім розвідки, "Орлан-10" використовуються також для ведення радіоелектронної боротьби та ретрансляції зв'язку.

Що відомо про БПЛА "Ланцет"

Баражуючий боєприпас, що ніколи не прилітає один. Перед його появою в небі працюють дрони-розвідники окупантів, які знаходять для "Ланцету" цілі та передають йому координати. Все частіше його партнерами виступають сучасні тихі електричні дрони Zala і Supercam.

Нагадаємо, 16 червня пресслужба Повітряних сил ЗСУ повідомила, що за добу Сили протиповітряної оборони ЗСУ знищили сім безпілотних літальних апаратів, якими Росія атакувала Україну.

27 квітня український військовослужбовець та експерт з радіотехнологій Сергій Флеш розповів, як можна захистити солдатів від російських дронів-камікадзе "Ланцет". Простий пристрій вартістю трохи дорожчий за 2000 грн дозволить помітити російський безпілотник на відстані 5 км, щоб забрати від місця удару якщо не техніку, то хоча б особовий склад.