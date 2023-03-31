ППО України знищила дев'ять дронів: "Орлан-10" та Zala. Що про них відомо

Російські розвідувальні дрони потрібно збивати, оскільки вони передають цінні дані та допомагають артилерії точніше вести вогонь по ЗСУ.

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За останній тиждень сили Протиповітряної оборони України знищили 9 російських безпілотників "Орлан-10" та "Зала" (Zala). Про це 31 березня звітував командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський на своєму Telegram-каналі.

За кілька останніх днів зенітні групи 28-ї та 93-ї окремих механізованих бригад ЗСУ за допомогою зенітно-ракетних комплексів "Стріла-10" збили 7 одиниць "Орлан-10" та 2 "Зали". Крім того, ППО активно захищає українську артилерію від російських дронів-камікадзе "Ланцет". Фокус розповість, що відомо про ці літальні апарати.

Zala: сімейство дронів-розвідників

Zala — це серія дронів, які виробляє російська компанія Zala Aero Group Безпілотні системи з Іжевська. До неї входять апарати літакового та вертолітного типів, призначені для ведення розвідки.

Zala 421-04

Цей апарат має кілька модифікацій, які значно відрізняються за своїми характеристиками. Zala 421-04 — це безпілотник типу "літального крила", який вперше піднявся в повітря у 2006 році та поставляється МВС Росії. Як повідомляють росіяни, він призначений для збору та передачі даних, ведення розвідки, пошуку вибухівки, повітряної зйомки та навіть скидання невеликих вантажів.

Zala 421-04 оснащений кольоровою стабілізованою відеокамерою, здатною плавно змінювати ширину поля зору. Дальність ручного управління при використанні антени становить до 15 км, оператор при цьому отримує інформацію про швидкість, висоту та місцеперебування апарату. Крім того, БПЛА може діяти автономно в радіусі 40 км. від станції управління.

Дрон Zala 421-04

Характеристики Zala 421-04

Розмах крила: 2,23 м;

Довжина: 1,05 м;

Максимальна злітна вага: 7,9 кг;

Максимальна швидкість: 130 км/год;

Крейсерська швидкість: 70 км/год;

Тривалість польоту: 1,5 год;

Стеля висоти: 3000 м;

Навігація: інерційна з корекцією GPS/ГЛОНАСС

Zala 421-08 ("Боєць")

Більша модель, призначена для спостереження у складних погодних умовах та коригування артилерійських обстрілів. Їх у Росії застосовують ФСБ, прикордонники та МНС. У 2009 році апарат отримав нову стабілізовану та рухливу камеру, що дозволяє вести спостереження у всій нижній півсфері, оператор може змінювати положення огляду за допомогою джойстика. Крім того, система здатна автоматично супроводжувати цілі.

На відміну від попередньої моделі, "вісімка" оснащена електродвигуном. При цьому обидві запускаються з рук або за допомогою еластичної катапульти.

Дрон Zala 421-08

Характеристики Zala 421-08

Розмах крила: 8,1 м;

Довжина: 0,41 м;

Максимальна злітна вага: 2,1 кг;

Максимальна швидкість: 130 км/год;

Крейсерська швидкість: 70-100 км/год;

Тривалість польоту: 1,5 год;

Стеля висоти: 3600 м;

Навігація: інерційна з корекцією GPS/ГЛОНАСС.

Zala 421-16

Як запевняють розробники, безпілотник збудували з використанням технологій малої помітності. Апарат оснащений рідиннопаливним двигуном, запускається з пневматичної катапульти, а приземляється на амортизаційну подушку. Застосовується для повітряної зйомки, пошуку об'єктів та визначення їх координат.

Дрон Zala 421-16

Характеристики Zala 421-16

Розмах крила: 1680 м;

Максимальна злітна вага: 16 кг;

Максимальна швидкість: 200 км/год;

Крейсерська швидкість: 130 км/год;

Радіус дії: 50 км/70 км;

Тривалість польоту: 4 або 8 годин залежно від типу двигуна;

Стеля висоти: 3000 м;

Навігація: інерційна з корекцією GPS/ГЛОНАСС.

Zala 421-20

Безпілотний літак великого радіусу дії, здатний комбінувати на борту різні системи, серед яких аеронавігація, автоматичне розшифрування даних, лазерне цілевказання та цільові навантаження високої роздільної здатності. Ще війни використовувався російськими військовими для спостереження за кордонами. Злітає з ґрунтової поверхні, подібно до літака.

Дрон Zala 421-20 Фото: Twitter

Характеристики Zala 421-20

Розмах крил: 6 м;

Довжина: 5 м;

Максимальна злітна вага: 200 кг;

Максимальна швидкість: 220 км/год;

Крейсерська швидкість: 90 км/год;

Вага корисного навантаження: до 50 кг

Радіус дії: 50 км/120 км;

Тривалість польоту: до 8 год;

Стеля висоти: 5000 м;

Навігація: інерційна з корекцією GPS/ГЛОНАСС.

Орлан-10: найпопулярніший дрон ЗС РФ

Безпілотний літак, який вважається наймасовішим розвідувальним дроном ЗС РФ. Він оснащений оптичною та інфрачервоними камерами, які дозволяють вести розвідку та коригувати артилерійський вогонь цілодобово. За оцінками армії США, вартість одного апарату сягає $120 тис. Крім розвідки, "Орлан-10" використовуються також для ведення радіоелектронної боротьби та ретрансляції зв'язку.

Російські війська застосовують дрони "Орлан-10" Фото: Мiноборони РФ

Технічні характеристики "Орлан-10"

Розмах крил: 3,1 м;

Довжина: 1,8 м;

Злітна вага: 14 кг;

Маса корисного навантаження: до 5 кг;

Швидкість польоту: до 150 км/год;

Тривалість польоту: до 18 год;

Максимальна висота: 6000 м;

Дальність дії: 120 км/600 км.

Дрон-камікадзе "Ланцет"

Виробляється все тією ж Zala Aero Group спеціально для російської армії. Це баражувальний боєприпас, який може довго літати в небі, вишукуючи цілі, а потім пікірувати на них, вибухаючи при ударі. Нещодавно стало відомо, що росіяни модифікували "Ланцети" після року війни в Україні: посилили бойову частину, встановили нові камери, системи наведення, програмне забезпечення для управління. Існують дві версії, які трохи відрізняються своїми характеристиками.

Російський дрон-камікадзе "Ланцет" Фото: Zala Aero

Характеристики дрона "Ланцет"

Злітна вага: 5-12 кг;

Тривалість польоту: 30-60 хв;

Дальність польоту: 40-70 км;

Бойова частина: 1-5 кг;

Крейсерська швидкість: 80-110 км/год;

Максимальна швидкість в режимі пікірування: 300 км/год.

Раніше писали, як ЗСУ розвінчали міф про "невразливість" російського дрона Zala 421-16E2. Росіяни стверджують, що їхня БПЛА неможливо "заглушити" системами РЕБ, але українським військовим це вдалося.