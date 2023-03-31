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Диджитал Российско-украинская война

ПВО Украины уничтожила девять дронов: "Орлан-10" и Zala. Что о них известно

Zala, дрон, БПЛА
Фото: Скриншот | Российский БПЛА Zala 421-04

Российские разведывательные дроны нужно сбивать, поскольку они передают ценные данные и помогают артиллерии точнее вести огонь по ВСУ.

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За последнюю неделю силы Противовоздушной обороны Украины уничтожили 9 российских беспилотников "Орлан-10" и "Зала" (Zala). Об этом 31 марта отчитался командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский на своем Telegram-канале.

За несколько последних дней зенитные группы 28-й и 93-й отдельных механизированных бригад ВСУ с помощью зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10" сбили 7 единиц "Орлан-10" и 2 "Зала". Кроме того, ПВО активно защищает украинскую артиллерию от российских дронов-камикадзе "Ланцет". Фокус расскажет, что известно об этих летательных аппаратах.

Zala: семейство дронов-разведчиков

Zala — это серия дронов, которые производит российская компания "Zala Aero Group Беспилотные системы" из Ижевска. В нее входят аппараты самолетного и вертолетного типов, предназначенные для ведения разведки.

Zala 421-04

У этого аппарата есть несколько модификаций, которые значительно отличаются по своим характеристикам. Zala 421-04 — это беспилотник типа "летающее крыло", который впервые поднялся в воздух в 2006 году и поставляется МВД России. Как сообщают россияне, он предназначен для сбора и передачи данных, ведения разведки, поиска взрывчатки, воздушной съемки и даже сброса небольших грузов.

Zala 421-04 оснащен цветной стабилизированной видеокамерой, способной плавно менять ширину поля зрения. Дальность ручного управления при использовании антенны составляет до 15 км, оператор при этом получает информацию о скорости, высоте и местоположении аппарата. Кроме того, БПЛА может действовать автономно в радиусе 40 км от станции управления.

Zala 421-04 Fullscreen
Дрон Zala 421-04

Характеристики Zala 421-04

  • Размах крыла: 2,23 м;
  • Длина: 1,05 м;
  • Максимальная взлетная масса: 7,9 кг;
  • Максимальная скорость: 130 км/ч;
  • Крейсерская скорость: 70 км/ч;
  • Продолжительность полета: 1,5 ч;
  • Потолок высоты: 3000 м;
  • Навигация: инерциальная с коррекцией GPS/ГЛОНАСС

Zala 421-08 ("Боец")

Более крупная модель, предназначенная для наблюдения в сложных погодных условиях и корректировки артиллерийских обстрелов. Их применяют в России ФСБ, пограничники и МЧС. В 2009 году аппарат получил новую стабилизированную и подвижную камеру, позволяющую вести наблюдение во всей нижней полусфере, оператор может менять положение обзора с помощью джойстика. Кроме того, система способна автоматически сопровождать цели.

В отличие от предыдущей модели, "восьмерка" оснащена электродвигателем. При этом обе запускаются с рук или с помощью эластичной катапульты.

Zala 421-08 Fullscreen
Дрон Zala 421-08

Характеристики Zala 421-08

  • Размах крыла: 8,1 м;
  • Длина: 0,41 м;
  • Максимальная взлетная масса: 2,1 кг;
  • Максимальная скорость: 130 км/ч;
  • Крейсерская скорость: 70-100 км/ч;
  • Продолжительность полета: 1,5 ч;
  • Потолок высоты: 3600 м;
  • Навигация: инерциальная с коррекцией GPS/ГЛОНАСС.

Zala 421-16

Как уверяют разработчики, беспилотник построили с использованием технологий малой заметности. Аппарат оснащен жидкотопливным двигателем, запускается с пневматической катапульты, а приземляется на амортизационную подушку. Применяется для воздушной съемки, поиска объектов и определения их координат.

Zala 421-16 Fullscreen
Дрон Zala 421-16

Характеристики Zala 421-16

  • Размах крыла: 1,680 м;
  • Максимальная взлетная масса: 16 кг;
  • Максимальная скорость: 200 км/ч;
  • Крейсерская скорость: 130 км/ч;
  • Радиус действия: 50 км / 70 км;
  • Продолжительность полета: 4 или 8 ч в зависимости от типа двигателя;
  • Потолок высоты: 3000 м;
  • Навигация: инерциальная с коррекцией GPS/ГЛОНАСС.

Zala 421-20

Беспилотный самолет большого радиуса действия, Способен комбинировать на борту различные системы, среди которых аэронавигация, автоматическая расшифровка данных, лазерное целеуказание и целевые нагрузки высокого разрешения. Еще до войны использовался российскими военными для наблюдения за границами. Влетает с грунтовой поверхности, подобно самолету.

Zala 421-20 Fullscreen
Дрон Zala 421-20
Фото: Twitter

Характеристики Zala 421-20

  • Размах крыльев: 6 м;
  • Длина: 5 м;
  • Максимальная взлетная масса: 200 кг;
  • Максимальная скорость: 220 км/ч;
  • Крейсерская скорость: 90 км/ч;
  • Вес полезной нагрузки: до 50 кг
  • Радиус действия: 50 км / 120 км;
  • Продолжительность полета: до 8 ч;
  • Потолок высоты: 5000 м;
  • Навигация: инерциальная с коррекцией GPS/ГЛОНАСС.

Орлан-10: самый популярный дрон ВС РФ

Беспилотный самолет, который считается самым массовым разведывательным дроном ВС РФ. Он оснащен оптической и инфракрасными камерами, которые позволяют вести разведку и корректировать артиллерийский огонь круглосуточно. По оценкам армии США, стоимость одного аппарата достигает $120 тыс. Помимо разведки, "Орлан-10" используются также для ведения радиоэлектронной борьбы и ретрансляции связи.

Орлан-10 Fullscreen
Российские войска применяют дроны "Орлан-10"
Фото: Мiнобороны РФ

Технические характеристики "Орлан-10"

  • Размах крыльев: 3,1 м;
  • Длина: 1,8 м;
  • Взлетная масса: 14 кг;
  • Масса полезной нагрузки: до 5 кг;
  • Скорость полета: до 150 км/ч;
  • Продолжительность полета: до 18 ч;
  • Максимальная высота: 6000 м;
  • Дальность действия: 120 км / 600 км.

Дрон-камикадзе "Ланцет"

Производится все той же Zala Aero Group специально для российской армии. Это барражирующий боеприпас, который может долго летать в небе, выискивая цели, а затем пикировать на них, взрываясь при ударе. Недавно стало известно, что россияне модифицировали "Ланцеты" после года войны в Украине: усилили боевую часть, установили новые камеры, системы наведения, ПО для управления. Существуют две версии, которые слегка отличаются своими характеристиками.

Ланцет, дрон, БПЛА Fullscreen
Российский дрон-камикадзе "Ланцет"
Фото: Zala Aero

Характеристики дрона "Ланцет"

  • Взлетная масса: 5-12 кг;
  • Продолжительность полета: 30—60 мин.;
  • Дальность полета: 40—70 км;
  • Боевая часть: 1—5 кг;
  • Крейсерская скорость: 80—110 км/ч;
  • Максимальная скорость в режиме пикирования: 300 км/ч.

Ранее писали, как ВСУ развенчали миф о "неуязвимости" российского дрона Zala 421-16E2. Россияне утверждают, что их БПЛА невозможно "заглушить" системами РЭБ, но украинским военным это удалось.