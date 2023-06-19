Мобілізація в Україні: кого влітку призвуть насамперед і що буде з ухилянтами

Повний мобілізаційний план в умовах воєнного стану не можна розголошувати, однак у командуванні заявляли, що насамперед потрібні люди з бойовим досвідом.

В Україні триває воєнний стан і разом із ним загальна мобілізація, під час якої чоловіки можуть отримати повістки. Однак далеко не всім це загрожує. Фокус розібрався, кого мобілізують насамперед.

Зазначається, що призов на військову службу в Україні відбувається за допомогою мобілізаційного плану, проте у зв'язку з воєнним станом у країні розголошувати його заборонено, адже це може допомогти планам супротивника.

У військовому командуванні при цьому заявляли багато разів, що насамперед потрібні громадяни з досвідом термінової служби, досвідом служби в АТО та ООС, а також українці з найбільш затребуваними військово-обліковими спеціальностями.

Можуть також призвати і чоловіків, які раніше не брали участі у військових діях, проте перед тим, як вирушити на фронт, вони проходять навчання терміном від 1 до 3 місяців.

Тобто осіб із бойовим досвідом відправляють безпосередньо до військових частин, а тих, хто раніше не був пов'язаний із військовою службою — до навчальних центрів для підготовки.

Кримінальна відповідальність: кому загрожує штраф чи зовсім в'язниця

Якщо українець після отримання повістки не з'явився до ТЦК у зазначений термін, це карається адміністративною відповідальністю у вигляді штрафу від 3400 до 5100 гривень.

Постанову про це виписує представник ТЦК і для винесення ухвали потрібна особиста присутність громадянина.

Юрист компанії Nota Group Антон Маринич в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів, що після неявки особи у військкомат, одразу надсилається повідомлення до Національної поліції. Співробітники правоохоронних органів мають його затримати після чого розглядається справа про вручення штрафу.

Також щодо ухилянтiв можуть застосувати і карне покарання. Такі дії кваліфікуються за такими статтями:

ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів (стаття 337 КК України) – штраф від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на термін до одного року;

ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з числа резервістів у особливий період (стаття 336 КК України) – карається позбавленням волі від 2-х до 5 років.

За відсутність військового квитка українцям загрожує штраф від 510 до 850 гривень, а ось повторне порушення коштуватиме вже 850-1700 гривень.

Нагадаємо, 16 червня юрист пояснив, коли можуть призвати майбутнього студента. Українцям можуть видавати повістки в період між складанням іспитів та зарахуванням до вишу. Владислав Юрчак описав, як можуть бути мобілізовані абітурієнти, та відповів, які шанси оскаржити наказ.