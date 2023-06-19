В Івано-Франківську видали одну "повістку" на всіх: адвокат пояснив, що не так із рішенням ТЦК

Наказ начальника Івано-Франківського ТЦК та СП, згідно з яким усі військовозобов'язані на території громади мають самостійно з'явитися у військкомат, не чекаючи на вручення повістки, викликав хвилю критики в суспільстві. Адвокат у сфері військового законодавства розповів, чому такі накази загалом з'являються в Україні.

В Івано-Франківському міському Територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) пояснили появу наказу "Про проведення загальної мобілізації". Згідно з цим документом, всі військовозобов'язані, які проживають і перебувають на території громади, повинні з'явитися до міського ТЦК у 10-денний термін, не чекаючи на повістку.

"Такий наказ видається щоразу, коли продовжується дія воєнного стану та мобілізації на підставі продовження терміну воєнного стану указом президента України", — пояснили в Івано-Франківському ТЦК.

У повідомленні сказано, що основною метою цього наказу є повторне оповіщення військовозобов'язаних області для їх подальшої явки до ТЦК у встановлений термін, тобто протягом 10 днів, для уточнення їх військово-облікових даних.

За словами Олега Леонтьєва, адвоката у сфері військового законодавства, немає закону, що дозволяє начальнику ТЦК видавати такі накази або навіть оголошення. Це перевищує його службові повноваження, наголошує співрозмовник Фокуса.

"Згідно із законом про мобілізацію явка у військкомат має проходити за фактом вручення повістки особисто в руки, інші методи – не законні. Іншими словами, цей наказ можна ігнорувати, адже відповідальності за неявку за таким "оголошенням" немає. Якщо військовозобов'язаного раптом спробують оштрафувати, посилаючись на цей наказ та його невиконання, то людина має право на відшкодування збитків за незаконні дії військкомату", — каже Леонтьєв.

На думку адвоката, такі дії ТЦК пов'язані з тим, що для видачі повісток особисто в руки має існувати реєстр військовозобов'язаних. При цьому заповнення реєстру багатьом ТЦК невигідно, адже в такому разі можуть розкритися різні махінації, уточнює він. Приміром, за $4-6 тис. купуються місця для "проходження" служби в тих же військкоматах, а за більшу суму людина взагалі може не потрапити на облік. Тому ТЦК вигідно, якщо громадяни самостійно приходитимуть для обліку.

"По-хорошому, прокуратура мала б перевіряти, як ведеться цей реєстр у конкретному ТЦК, чи всі до нього включені, порівняти, скільки військовозобов'язаних проживає в області та скільки по факту внесено до реєстру, а також законність надання відстрочок від мобілізації. Однак вона позбавлена таких повноважень. В результаті у нас, на жаль, немає жодного органу, який контролював би виконання законодавства. Органи військового управління так і зовсім вибиті з цієї системи. Наприклад, на територію військової частини не мають права зайти ні слідчі НАБУ, ні СБУ. Є військова служба правопорядку, але неупередженою її точно не назвеш, адже вона підпорядковується органам місцевого самоврядування", — пояснює адвокат.

Ситуація із наказом начальника ТЦК та СП Івано-Франківська зумовлена ще й тим, що місцеві військкомати "відпустили" з обліку багатьох військовозобов'язаних, а тепер усіма силами намагаються формувати призов, вважає Леонтьєв.

Як каже експерт, останнім часом виїхати з України стало набагато складніше. І не лише тому, що виїзд чоловіків призовного віку заборонено, а й тому, що на кордонах утворилися кілометрові черги.

"Ви просто подивіться, які черги зараз на виїзді з України й хто саме виїжджає. Здебільшого, це саме чоловіки призовного віку. І якщо розпочати перевірку, то виявиться, що у всіх на руках "білий квиток". Яким чином вони його отримали? Я впевнений, що це стало можливо не без допомоги військкоматів, які тепер починають формувати призов усіма правдами та неправдами. Замість здорових чоловіків, які купили собі відстрочку або "квиток", вони загрібають хворих, непридатних або навіть із травмами", — каже Леонтьєв.

В івано-франківському наказі є ще один пункт, який здивував багатьох українців: заборона зміни місця проживання військовозобов'язаного без дозволу начальника ТЦК. Згідно із законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" дійсно не можна змінювати місце проживання без дозволу військкомату, але йдеться саме про громадян, які вже перебувають на обліку. Ця норма діє вже давно та не є нововведенням саме Івано-Франківського ТЦК.

Нагадаємо, співробітники ТЦК у Рівному вручили повістку 8-річній дитині. Абсурд ситуації полягає в тому, що батько хлопчика і так служить у ЗСУ з березня минулого року.