РФ могла втратити контроль за частиною Бахмута, – BILD

Тиск української армії призвів до того, що окупанти могли втратити частину Бахмута. Журналісти стверджують, що отримали доступ до документів Бундесверу.

Російській окупаційні сили, ймовірно, втратили контроль за частиною Бахмута завдяки успішним діям ЗСУ. Про це повідомляє таблоїд BILD з посиланням на документи Бундесверу.

Зазначається, що журналісти отримали документи Міністерства оборони Німеччини, в яких йдеться про стан бойових дій в повномасштабній війні РФ проти України. В них зазначається одразу декілька моментів з різних частин фронту. Зокрема на Бахмутському напрямку російські війська могли втратити частину контролю над Бахмутом через постійний тиск ЗСУ.

Також у Бундесвері зазначили успішні дії українських диверсантів в російських тилах. Вони змогли порушити залізничне сполучення в окупованих районах Запорізької області та в Криму. В Харківській області на початку червня підірвали аміакопровід. РФ та Україна звинувачують один одного в атаці.

Відповіддю РФ на наступальні дії ЗСУ стало частіше застосування повітряних, ракетних та безпілотних атак на заздалегідь підготовлених позиціях.

За даними Генштабу від 19 червня, російські війська проводили безуспішні спроби атакувати у напрямку Оріхово-Василівки на Бахмутському напрямку. Попри це українські захисники продовжують просування.

Нагадаємо, 19 червня Ганна Маляр заявила, що ЗС РФ втратили понад 4,6 тисячі вбитими та пораненими під Бахмутом.

16 червня військовим із 3-ї окремої штурмової бригади вдалося вибити окупантів із лісосмуги біля Бахмута.