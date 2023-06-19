"Ломка і порожнеча": заяви Путіна про Україну — найважчий наркотик для росіян, — ГУР

За словами представника української розвідки Андрія Юсова, народ перестає поступово вірити тому, що їм розповiдають з телевізора. У зв'язку з цим глава Кремля почав частіше особисто говорити про війну.

Образ президента РФ Володимира Путіна, який особисто розповідає своєму народу про події в Україні та нібито успіхи окупантів — найважчий наркотик для російської пропаганди. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у новому інтерв'ю Валерію Калнишу 18 червня.

За його словами, поведінка всього російського військово-політичного керівництва та пропаганди свідчить про те, що мають страх перед контрнаступом українських військових. Росіяни всіляко намагаються вигадати виграшні наративи для свого населення.

"Більшість російських заяв зорієнтовані на внутрішню аудиторію. Зокрема, заява про "5 знищених комплексів "Patriot". Для України та наших партнерів ― це очевидна брехня, тому що ми перебуваємо у щільній комунікації з союзниками. Але для пересічного зазомбованого не має значення, сказав би (Володимир Путiн, — ред.) "п’ять" чи "п’ятдесят", — йдеться у повідомленні.

Окрему увагу Андрій Юсов загострив на тому, що дії українських військових на передовій особисто коментує або Путін, або голова Міноборони Шойгу.

Це може говорити про те, що навіть внутрішня аудиторія Російської Федерації вже не сприймає заяви російських пропагандистських журналістів як істину.

"Тобто потрібен уже якийсь наркотик поважче. Образ Путіна, який особисто "вєщає" про події в Україні ― найважчий наркотик для російської пропаганди. А що далі? Далі буде ломка і порожнеча", — продовжили в ГУР.

Нагадаємо, 19 червня повідомлялося, що у ГУР розповіли, як Кирило Буданов реагує на свою "смерть". Глава відомства, як зазначив Андрій Юсов, перебуває у чудовому настрої і продовжує працювати в ім'я української перемоги.