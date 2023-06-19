В гонці озброїти Україну Захід інколи постачає ЗСУ неякісну зброю, – NYT

Україна закуповує зброю у великих масштабах, ще більше Захід передає безкоштовно. Проте інколи постачальники можуть передавати ЗСУ або неякісну зброю, або взагалі нічого не постачати.

Величезні масштаби війни на теренах України вимушують Київ закупати зброю на сотні мільйонів доларів. Проте Захід продає чи постачає не завжди якісну зброю. Про це 19 червня повідомила The New York TImes.

Видання отримало документи українського уряду, в якому стверджується, що Україна розмістила контрактів на понад 800 млн доларів з лютого 2022 року, і вони залишились частково чи повністю невиконані. Двоє джерел повідомили, що інколи постачалася бракована зброя, за яку повертали гроші.

За словами заступника міністра оборони Володимира Гаврилова, бували випадки, коли Україна платила гроші, а не отримувала нічого. Загалом Україні передавали озброєння на десятки мільярдів доларів із країн Заходу. Лише США виділили близько 40 млрд доларів виключно на зброю. Так само і Україна витратила мільярди власних коштів.

Брокери інколи беруть гроші і нічого не постачають Фото: The New York Times

На фоні цих цифр подекуди партнери постачали неякісне озброєння, яке в кращому випадку потребувало капітального ремонту. В будь-який момент часу на ремонті знаходиться близько 30% арсеналу ЗСУ знаходиться на ремонті. У виданні надають приклад, що нещодавно Італія передала Україні 33 САУ, які були зняті з озброєння. Київ попросив капітально відремонтувати техніку перед відправкою в ЗСУ, але виявилось, що 13 машин все одно прибули непридатними для виконання бойових завдань.

Україна офіційно звинуватила американського торговця зброї Ultra Defense Corporation, яка мала відремонтувати техніку, в невиконанні своїх замовлень. Виконавчий директор Метью Герінг заявив, що всі САУ мали бути справними. Нібито це українці неправильно їх обслуговували, тому і виникли проблеми. У Пентагоні розслідують ситуацію, стверджують джерела.

"Були проблеми з якістю деяких гаубиць, але ми повинні мати на увазі, що це був подарунок", — сказав Гаврилов.

Нагадаємо, 19 червня в ЗСУ попередили про посилення атак дронами-камікадзе через нову поставку з Ірану.

16 червня Бундесвер анонсував постачання Україні керованих ракет для систем Patriot.