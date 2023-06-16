"Ніяких зволікань": Бундесвер передасть ЗСУ керовані ракети для систем Patriot

В оборонному відомстві Німеччині зазначили, що дуже важливо відправити зброю Силам оборони України у найкоротші терміни.

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Німеччина вирішила "негайно" надати Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на другий день зустрічі НАТО в Брюсселі, інформує ntv.

У повідомлені йдеться про те, що ракети будуть доставлені в Україну без зволікань. Керівник німецького оборонного відомства наголосив, що це "дуже важливий знак сталої підтримки успішних зусиль українських збройних сил із забезпечення протиповітряної оборони.

"Особливо зараз, у цій особливій фазі війни", – зазначено у дописі.

Patriot в Україні

Україна в умовах війни швидко переходить на сучасне озброєння натівського зразка. Зенітно-ракетний комплекс Patriot відіграє вагоме значення у захисті неба від російських атак.

Генеральний директор компанії Raytheon Грег Хейс у коментарі The Wall Street Journal пояснив, що Україна отримає ще п'ять батарей Patriot. Системи мають прибути до кінця 2024 року. Рішення було ухвалено у зв'язку з ефективністю комплексів Patriot, які разом з іншими системами ППО знищили майже 90% російських цілей. З його слів, це рішення свідчить про зростання попиту на Patriot, які добре зарекомендували себе в Україні.

Командир 96-ї зенітно-ракетної бригади повітряного командування "Центр" Сергій Яременко розповів, як Patriot перехопив "Кинждал". Військові опановували американський ЗРК протягом 3 місяців у режимі імітації. Тоді результати не були 100%. І попри це розрахунок зміг перехопити Х-47 "Кинджал".

Нагадаємо, 3 червня президент України Володимир Зеленський розповів, скільки батарей Patriot потрібно для захисту неба нашої держави. Він зазначив, що Україні для захисту неба потрібні не лише системи протиповітряної оборони, а й сучасні винищувачі, інакше контрнаступ може бути небезпечним для самого українського війська.