"Никаких задержек": Бундесвер передаст ВСУ управляемые ракеты для систем Patriot

В оборонном ведомстве Германии отметили, что очень важно отправить оружие Силам обороны Украины в кратчайшие сроки.

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Германия решила "немедленно" предоставить Украине еще 64 управляемых ракет для систем Patriot. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во второй день встречи НАТО в Брюсселе, информирует ntv.

В сообщении говорится, что ракеты будут доставлены в Украину без промедлений. Руководитель немецкого оборонного ведомства подчеркнул, что это "очень важный знак устойчивой поддержки успешных усилий украинских вооруженных сил по обеспечению противовоздушной обороны".

"Особенно сейчас, в этой особой фазе войны", – говорится в сообщении.

Patriot в Украине

Украина в условиях войны быстро переходит на современное вооружение натовского образца. Зенитно-ракетный комплекс Patriot играет важную роль в защите неба от российских атак.

Генеральный директор компании Raytheon Грег Хейс в комментарии The Wall Street Journal пояснил, что Украина получит еще пять батарей Patriot. Системы должны прибыть в конце 2024 года. Решение было принято в связи с эффективностью комплексов Patriot, вместе с другими системами ПВО уничтоживших почти 90% российских целей. По его словам, это решение свидетельствует о росте спроса на Patriot, хорошо зарекомендовавших себя в Украине.

Командир 96-й зенитно-ракетной бригады воздушного командования "Центр" Сергей Яременко рассказал, как Patriot перехватил "Кинждал". Военные овладевали американской ЗРК в течение 3 месяцев в режиме имитации. Тогда результаты не были 100%. И несмотря на это, расчет смог перехватить Х-47 "Кинжал".

Напомним, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько батарей Patriot нужно для защиты неба нашего государства. Он отметил, что Украине для защиты неба нужны не только системы противовоздушной обороны, но и современные истребители, иначе контрнаступление может быть опасным для самой украинской армии.