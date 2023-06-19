Не приносить грошей та забирає час: автори проекту Oryx вирішили його закрити (фото)

Аналітичний ресурс Oryx ведуть Стейн Мітцер та Йост Оліманс, колишні співробітники Bellingcat. Вони сподівалися створити прибутковий аналітичний проєкт, але цього так і не сталося.

Представники нідерландського проєкту воєнної аналітики Oryx, який збирає дані у відкритому доступі, оголосили про його закриття з 1 жовтня. Про це повідомляється в Twitter Oryx.

"Звертаюся до всіх! Цим хочу повідомити, що закриваю Oryx з 1 жовтня. Спочатку, 10 років тому, я запустив Oryx як блог, від нудьги. Але й не припускав, що він виросте в проєкт, який забиратиме весь мій час. Всі ми працюємо над статтями та списками у вільний час.Це не наше поточне місце роботи. І нам не платять.І хоча я сподівався, що одного разу, проєкт стане повноцінною роботою, цього так і не сталося. Oryx мене більше не тішить, продовжуючи його вести, я не зможу знайти своє місце у житті.

Усього хорошого", — написав автор публікації.

Публікація авторів "Орікс

"Орікс" був створений у 2013 році та спочатку публікував дані про конфлікт у Сирії, пізніше – у Нагірному Карабаху. Його ведуть Стейн Мітцер та Йост Оліманс, колишні співробітники Bellingcat.

Нагадаємо, що 31 травня ISW написав, що Міноборони РФ робить помилкові та абсурдні заяви про свої успіхи та завищує втрати України. Oryx ж наводив дані про величезні російські втрати.

19 червня повідомлялося, що росіяни втратили дві роти, а ЗСУ просунулися на Таврійському напрямку. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський пояснив, що росіяни втратили не тільки живу силу, а й безліч техніки — до 50 одиниць.