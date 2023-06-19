Ядерну зброю РФ ще не розмістили в Білорусі, доказів немає, — представник Зеленського

За словами представника президента у Верховній Раді, українська розвідка продовжує слідкувати за діями сусідніх держав. Сховища для смертоносної російської зброї вже готові.

Україна не має жодних доказів того, що Російська Федерація вже розмістила ядерну зброю на території Білорусі, проте передумови для загрози є. Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Венiславський, передає "Укрінформ" 19 червня.

За його словами, підготовка до цієї події ведеться противником, проте розміщення зброї ще не відбулося. У розвідці продовжують стежити за діями Російської Федерації та Білорусі.

"Ми на засіданні комітету в закритому режимі заслуховували представників розвідувального співтовариства України. Наразі достеменної доказової бази про те, що ядерна зброя вже передислокована на територію Республіки Білорусь, ми не маємо", — йдеться у повідомленні.

Водночас Федір Венiславський наголосив на важливiй інформації. Сховища для ядерної зброї Російської Федерації в Білорусі ретельно підготовлені та розміщення може відбутися будь-якої миті.

Влада України в цей час консолідує зусилля міжнародного співтовариства, щоб уникнути загрози, яку може принести РФ для всього світу.

Нагадаємо, 19 червня повідомлялося, що ядерну зброю можуть повернути назад із Білорусі до Росії. У Міністерстві закордонних справ РФ стверджують, що рішення про перекидання зброї нібито пов'язане із військовою підтримкою України з боку Заходу.

18 червня в ГУР заявили, що Володимир Путін розміщуючи зброю в Білорусі робить останні кроки. У Москві навмисне створюють провокації з ядерним шантажем, щоб натиснути на Київ. Окупанти розуміють, що незабаром вони будуть змушені залишати захоплені території.