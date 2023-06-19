Снаряди до танків, міни та інше: у школі під Харковом знайшли склад із боєприпасами РФ (фото)

Під час втечі з Харківської області окупанти залишили у навчальному закладі понад півтисячі боєприпасів. Придатні для використання снаряди сапери передали військовослужбовцям ЗСУ.

Сапери виявили склад боєприпасів Збройних сил Російської Федерації у будівлі школи в одному із населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє пресслужба Державної спеціальної служби транспорту 19 червня.

"Ворожа зброя повернеться бумерангом. У Харківській області, інженерно-саперна група Державної спеціальної служби транспорту, днями виявила цілий арсенал ворожої зброї", — йдеться у публікації.

Росіяни кинули свої боєприпаси у шкільній котельні

Російські снаряди

Як зазначають у відомстві, сапери обстежили навчальний заклад на запит місцевих жителів. Як виявилося, відступаючи, російські окупанти кинули в котельні понад півтисячі боєприпасів, зокрема артилерійські снаряди 152-мм, гарматні снаряди 100-мм, танкові снаряди 125-мм та 120-мм мінометні міни.

Вибухонебезпечні предмети були відсортовані саперами. Придатні для використання боєприпаси вирушили до українських військовослужбовців, решта – знешкоджена у безпечному місці.

Російському беєприпаси були передані ЗСУ

Нагадаємо, що 19 червня у Риковому Херсонської області місцеві жителі побачили наслідки детонації складу боєкомплекту, який російські війська розташували біля залізничних колій у центрі села.

Раніше, 18 червня, на складі боєприпасів у тимчасово окупованому смт Рикове Генічеського району Херсонської області пролунала серія вибухів. "Приліт" був за великим складом ЗС РФ, а детонація відбувалася не одну годину.

Ще ми писали, що 12 травня українські військовослужбовці показали покинуті позиції російських військ на Бахмутському напрямку. Внаслідок вдалого штурму ворожих флангів бійці 3-ї окремої штурмової бригади "Азов" отримали трофейні боєприпаси.