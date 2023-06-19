Детонували годинами: наслідки удару по складах боєприпасів РФ у Риковому показали на відео

Снаряди та боєприпаси після авіаційного удару розкидало по прилеглим вулицям населеного пункту на Херсонщині.

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У Риковому, що на Херсонщині, місцеві мешканці оцінили наслідки детонації складу боєкомплекту, який російські війська розташували біля залізничних колій у центрі села. Відповідне відео опублікували у соцмережах, повідомляє Фокус.

Окупанти облаштували відповідну локацію поблизу "Партизанського елеватора" і на прилеглій території станції Партизани. Від детонації снарядів, розкиданих по прилеглій території селища, постраждали житлові будинки місцевих мешканців на кількох вулицях.

За інформацією Центру журналістських розслідувань, такий об'єкт становив потенційну загрозу для цивільного населення. Відтак від детонації снарядів та боєприпасів, які розкидало по прилеглим вулицям, постраждала велика кількість будинків.

Знищення складу БК у Риковому

Вранці 18 червня на території селища Рикове Херсонської області пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах розповіли, що зафіксували влучання по складах із боєприпасами військ РФ.

Командувач Повітряних сил України Микола Олещук, відзначив "хорошу роботу хлопців". У ЗМІ писали, що "приліт" був по великому складу військ РФ та детонація відбувалася не одну годину.

Кількість загиблих і поранених серед російських військових, які займалися розвантаженням боєприпасів, невідома. Вони прибули черговим ешелоном на станцію Партизани.

Нагадаємо, 9 червня "Град" 30-ї бригади Збройних сил України знищив склад боєприпасів на Донеччині. Українські захисники зазначили, що подія відбулася у Соледарі. Поблизу населеного пункту тривав артилерійський обстріл з реактивних систем. Згодом підрозділи Збройних сил України влучним пострілом ліквідовують склад боєприпасів, які використовували російські окупанти.