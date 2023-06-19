"На сході складна ситуація": Маляр повідомила, що РФ стягнула резерви і йде в наступ

За словами заступниці міністра оборони, окупанти сконцентрували на сході значну кількість підрозділів і намагаються перехопити ініціативу в Сил оборони.

Російські окупанти не полишають спроб вийти на кордони Донецької та Луганської облестей, підтягли резерви і йдуть в наступ на окремих ділянках. Про це 19 червня в своєму телеграм-каналі повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках, намагаючись перехопити в нас ініціативу. Фіксується висока активність ворожих обстрілів. Тривають гарячі бої", — проінформувала вона.

За її словами, російські загарбники хочуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Тут зараз ЗС РФ сконцентрували велику кількість підрозділів, зокрема десантно-штурмових.

"Наші війська мужньо діють в умовах переваги ворога в силах та засобах і не дають ворогу просуватись", — зауважила Маляр.

Нагадаємо, що командування ЗС РФ мотивує своїх підлеглих воювати за допомогою погроз та насильства і використовують "загороджувальні загони".

Раніше повідомлялося, що У Росії матір строковика, яка розповіла про загибель сина, звинуватили у дискредитації армії Росії. Донос на жінку написала онучка чоловіка, який під час Другої світової війни працював інформатором НКВС.