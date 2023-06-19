Готові навчати, але є умова: виробник F-16 розповів про постачання винищувачів в Україну

Головний операційний директор американської компанії Lockheed Martin Френк Сент-Джон висловив упевненість, що українські військові зможуть швидко опанувати управління винищувачами F-16, оскільки раніше вони вже показали високу ефективність, коли навчалися поводитися з реактивними снарядами GMLRS та ракетами Javelin.

Компанія-виробник винищувачів F-16 готова навчати українських пілотів управлінню цими військовими літаками, але є одна умова. Про це заявив головний операційний директор американської компанії Lockheed Martin Френк Сент-Джон в інтерв'ю Financial Times, опублікованому 19 червня.

За його словами, оборонний виробник готовий допомогти українським пілотам літати та обслуговувати свої винищувачі F-16, якщо країни НАТО погодяться направити їх для допомоги країні у боротьбі з російською агресією.

"Ми готові задовольнити потреби не лише новими збірками F-16 у міру їх виникнення, а й будь-якими модифікаціями F-16, а також навчанням, обладнанням та системами", — сказав Сент-Джон.

Він наголосив, що будь-яке рішення буде ухвалено лише внаслідок переговорів між Україною, США та іншими західними союзниками.

Головний операційний директор також висловив упевненість, що українські військові зможуть швидко опанувати управління винищувачами F-16, оскільки раніше вони вже показали високу ефективність, коли навчалися поводження з реактивними снарядами GMLRS та ракетами Javelin.

"Вони (бійці ЗСУ, — ред.) дуже швидко освоїли використання цих систем і застосували їх із великою ефективністю. Тому я дуже впевнений, що українські пілоти освоять F-16 і зможуть дуже ефективно використати його в короткий термін", — сказав він.

Нагадаємо, 19 червня стало відомо, що Данія та Нідерланди навчатимуть льотчиків ЗСУ на F-16. Надалі до коаліції приєднаються й інші країни. Програма підготовки українських льотчиків буде готова до липня 2023 року.

Крім того, 15 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 15 червня заявив, що в країнах НАТО українські льотчики розпочали навчання на винищувачах F-16. Проте речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат спростував слова Столтенберга.