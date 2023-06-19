Росіяни відкрили пам'ятник морякам із корабля, втрату якого так і не визнали (фото)

На відкритті пам'ятника, який розташовано на території військової частини аварійно-рятувального загону ЧФ РФ, у гостей відібрали мобільні телефони, щоб унеможливити фото- та відеозйомку.

В окупованому Севастополі росіяни відкрили пам'ятник екіпажу буксира "Рятувальник Василь Беха", про втрату якого Міноборони так і не повідомило. Про це пише російське медіа "Агентство".

"На території військової частини ВМФ Росії у Севастополі відкрили пам'ятник екіпажу затопленого ЗСУ рік тому поблизу острова Зміїний буксира "Василь Бех", про втрату якого Міноборони так і не повідомило", – йдеться у публікації.

Як повідомив виданню батько одного із загиблих матросів крейсера "Москва" Дмитро Шкребець, пам'ятник відкрили на території військової частини аварійно-рятувального загону Чорноморського флоту.

За словами Шкребця, знімати відкриття пам'ятника могла лише пресслужба ВМФ, а у гостей, які були присутні на заході, відібрали телефони. За виконанням вказівки стежила військова поліція. Попри це чоловікові надали фото пам'ятника до відкриття. Тому дошку з іменами на знімку заклеєно.

"На буксирі було 19 цивільних членів екіпажу та 14 військових, стверджує Шкребець. В результаті атаки загинули семеро цивільних та четверо військових", – йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що ВМС України 17 червня 2022 року повідомили, що завдали удару по буксиру "Рятувальник Василь Бех" у районі острова Зміїний. Москва так і не прокоментувала інформацію про втрату буксира.

"У квітні 2023 року стали відомі подробиці кримінальної справи про атаки на чотири російські судна, у тому числі "Рятувальник Василь Бех". Провину за це російська влада поклала на командувача ВМС України Олексія Неїжпапу. Хамовницький суд Москви заочно заарештував його", — пишуть журналісти.

Також повідомляється, що згідно з матеріалами справи, біля острова Зміїного Росія втратила ще як мінімум два десантно-транспортувальні катери БК-16.

Нагадаємо, 17 червня 2022 року голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що підбите вранці судно забезпечення Чорноморського флоту "Рятувальник Василь Бех" затонуло.

Раніше західні аналітики розбиралися, як ЗСУ вдалося потопити флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер "Москва".