На Херсонщині росіяни викрали усі історичні документи та фонди КДБ, – голова Держархівслужби (відео)

Колаборанти могли викрасти податкові відомості та інші матеріали на Херсонщині, а у Голій Пристані будинок, де зберігалися архівні документи, було повністю затоплено.

У Херсонському архіві російські загарбники та колаборанти викрали усі історичні документи та деякі фонди КДБ. Про це повідомив керівник Державної архівної служби України Анатолій Хромов в ефірі телеканалу "Ми — Україна".

Різні історичні масиви, які стосуються часів Російської імперії, були вивезені в Росію. Також вони викрали частину радянських фондів з колекції КДБ.

Викрали також й окремі сучасні справи незалежної України. Хромов вважає, що це могли зробити колаборанти, які викрадали податкові відомості та інші матеріали.

"В Україні це ці документи розсекречене, а в Росії це державна таємниця", – пояснив він.

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Керівник відомства наголосив, що російські загарбники, підірвавши греблю Каховської ГЕС, зовсім не подбали про безпеку архівів. Зокрема, у Голій Пристані будинок, де зберігалися архівні документи, було повністю затоплено. Окупанти не докладали зовсім ніяких зусиль для порятунку культурної спадщини.

"Ця втрата є непоправною, тому що документи підтоплені і знаходяться під завалами", – додав фахівець.

Зі слів Анатолія Хромова, раніше централізовано Росія вивезла воєнні архіви часів Другої світової війни та радянських часів. Ці документи зберігаються у Підмосков'ї.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року у Центрі національного спротиву заявили, що росіяни викрали на Херсонщині понад 15 тисяч музейних цінностей. Окрім унікальних картин, що перебувають в експозиціях музеїв Херсона та Нової Каховки, російські окупанти також вивезли з міста побутову техніку й унітази. Російські військові також пограбували Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка. У постійній експозиції музею був іконопис XVII-початку XX століття, українське мистецтво ІІ половини XIX-початку XX століття. Також було представлено роботи сучасних художників.