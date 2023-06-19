"Роблять все можливе": Залужний особисто відвідав бійців ЗСУ на передовій (відео)

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прибув на позиції українських військових разом із начальником Генштабу Сергієм Шапталою.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний особисто відвідав військових, які зараз виконують найважчі бойові завдання на фронті. Публікація про це з'явилася в офіційному телеграм-каналі у понеділок, 19 червня.

"Разом з начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою провели роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання в районах, де йдуть найзапекліші бої", — написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що противник намагається не допустити просування наших підрозділів. Для цього він розгорнув систему фортифікаційних укріплень із щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів.

"Попри запеклий опір окупантів, наші воїни роблять все можливе для звільнення української території. Операція триває згідно з планом", — резюмував Залужний.

Нагадаємо, 19 червня стало відомо, що штурмовики ЗСУ під кулеметним вогнем закріплюються на позиціях під Бахмутом. Українські військові під час наступальних дій зазнали атаки з боку російського кулеметного розрахунку, але все ж таки зайняли позиції.

Крім того, в ISW заявили 17 червня, що українські війська просуваються в районі Бахмута. Як зазначають американські аналітики, російські війська перекидають на Бахмутський напрямок деякі свої боєздатні частини.