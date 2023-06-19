Зустрівся із ЗСУ: в мережу потрапило відео, як Ка-52 ЗС РФ розсипається на ходу (відео)

На льоту російський вертоліт позбувся паливного баку, кілю і ледь не загубив хвіст. Російські пропагандисти стверджують, що "Алігатору" дісталося від української ППО.

Російський вертоліт Ка-52 почав розсипатися на льоту, гублячи деталі. Відео, як "Алігатор" розбирається на запчастини, виклали в одному з російських пропагандистських мілітарі телеграм-каналах, передає Фокус.

"За час контрнаступу хохли збили нуль літаків доблесних ВКС. Але дещо звичайно траплялося. Тому що життя таке. Так, сподіваюся, при скиданні ПТБ (підвісного топливного баку — ред.), вони взяли і знесли кіль вертольота. Треба розібратися якого хр*на баки кілі відривають. Хто винний. і що робити. Так не повинно бути", — йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як вертоліт втрачає кіль. Хвіст Ка-52 тримається на чесному слові.

Після опублікування відео та посту адмін згодом повідомив, що ушкодження вертоліт отримав після зустрічі з українською ППО, яка влучила в районі хвоста.

Пізніше в телеграм-каналі повідомили, що вертоліт повернувся на базу з хвостом.

"Свій хвіст він таки додому притягнув. Синя ізолента настав твій час!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 15 червня ЗСУ знищили ударний гелікоптер Ка-52 ЗС РФ. Про успішні дії повідомила пресслужба 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Також повідомляється, що бійці оперативної групи 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях знищили російську станцію "Муром-М" і 6 одиниць бронетехніки з екіпажем. Для цього бійці використали ударні дрони.