Створюється загін безсмертних, який буде кошмарити росіян, – Буданов прокоментував свою "загибель"

Очільник військової розвідки України висміяв спроби російської пропаганди переконати всіх, що він загинув.

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов посміявся над повідомленнями російських пропагандистських ЗМІ про свою загибель. Він заявив, що в Україні формують "спецзагін з безсмертних", які будуть по ночах кошмарити росіян, які мріяли захопити Україну. Про це він сказав у коментарі виданню Kyiv Post.

Днями російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що очільника української розвідки Кирила Буданова було поранено під час ракетної атаки на Київ. Його нібито спецбортом відправили на лікування за кордон, де він помер. На такі заяви глава розвідки реагує з гумором.

"Зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів – Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа. Тому у росіян і їхніх пропагандистів ще буде дуже багато роботи в нервовій, істеричній обстановці. Загін безсмертних буде серед ночі приходити у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, і їх кошмарити". — сказав буданов.

В українських спецслужбах раніше спростували вкид російських окупантів про те, що Кирило Буданов поранений і перебуває на межі життя та смерті. У ГУР кажуть, що Буданов сміється, коли читає нові фейки росіян про себе та свій стан.

Раніше повідомлялося, що німецьке видання Stern спростовує вкид російської пропаганди про те, що глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов поранений та перебуває у комі.