"Захищає ключові об'єкти": Макрон заявив про розгортання в Україні системи SAMP-T

Повідомляється, що з цією системою, її радаром та її пусковими установками, озброєними вісьмома ракетами "Астер" із дальністю дії близько 100 км, Україна зможе збивати велику кількість повітряних цілей.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в Україні вже розгорнуто систему SAMP-T. Про його передачу він заявляв його на початку лютого 2023 року. Про це пише Rai News.

"Я радий повідомити вас разом із моєю італійською колегою Джорджією Мелоні, що французько-італійська система SAMP-T тепер розгорнута і працює в Україні, де вона захищає ключові об'єкти та життя", — сказав Макрон під час конференції Future Air Combat System

Крім того, французький лідер заявив, що Франція, Естонія, Угорщина, Бельгія та Кіпр спільно закуплять зенітні ракети малої дальності Mistral.

"Це яскравий приклад суверенної співпраці європейців", — сказав він.

Як зазначив неназваний радник президента Франції, це перший випадок спільної закупівлі такого роду. Йдеться про кількасот ракет.

Що таке SAMP-T

За словами журналістів, SAMP-T чи MAMBA – перша європейська протиракетна система середньої дальності. Вона має допомогти Україні впоратися з атаками російських безпілотників, ракет та літаків. З цією системою, її радаром та її пусковими установками, озброєними вісьмома ракетами "Астер" із дальністю дії близько 100 км, Україна зможе збивати велику кількість повітряних цілей.

Нагадаємо, що 15 червня журналісти вже писали, що Україна отримала ЗРК SAMP-T. Так, ЗСУ отримали один комплекс, з яким керуватимуться 20 місцевих спеціалістів.

Крім того, 12 червня Макрон говорив, що наступ України триватиме кілька тижнів чи місяців. Президент Франції наголосив на "перевазі" українського військового командування в плані тактики та організованості. За його словами, контрнаступальна операція ЗСУ планувалася досить довго, а Франція почала постачати Києву більше зброї, снарядів та бронетехніки.