Віддали всі Україні: Німеччина залишилася без боєприпасів, тому терміново хоче закупити нові партії, — ЗМІ

За словами журналістів, НАТО вимагає від Німеччини, щоб у неї на складах до 2031 року було 230 тисяч боєприпасів. Берліну потрібно закупити по 30 000 снарядів на рік, щоб досягти таких показників.

Глава Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус наполягає на тому, що країна має розпочати закуповувати боєприпаси в оптових масштабах. Так, Берлін відправив Україні майже всі свої запаси, про що пише видання Spiegel.

Повідомляється, що Міноборони планує надати бюджетному комітету Бундестагу 9 контрактів на закупівлю боєприпасів на загальну суму 25 млн євро. Пісторіус хоче прискорити закупівлю боєприпасів за допомогою цих контрактів. У секретному списку проєктів військового відомства причиною прямо згадується "вилучення" боєприпасів, переданих Україні. Але "збільшення запасів" Бундесверу також явно зазначено як мету.

Перший проєкт стосується насамперед збільшення закупівель 155-міліметрових боєприпасів для гаубиць Бундесверу. Міністерство оборони планує продовжити існуючу рамкову угоду з компанією Rheinmetall до 2026 року та закупити ще 16 000 снарядів на добрих 118 мільйонів євро.

На цей час, як повідомляють журналісти, на німецьких складах залишилося лише 20 000 фугасних 155-міліметрових боєприпасів. Через нинішні вимоги НАТО Бундесвер має збільшити запаси до 230 тисяч снарядів. Однак у Міноборони відмовилися надати точні дані щодо запасів боєприпасів Бундесверу.

У матеріалі сказано, що в основі планів збільшення запасів боєприпасів лежать специфікації НАТО. Вони передбачають, що до 2031 року Бундесвер повинен мати достатню кількість артилерійських боєприпасів, щоб мати можливість витримати інтенсивні бойові дії протягом 30 днів.

Відомі цифри, як повідомляється, дозволяють оцінити, наскільки важко Німеччині виконуватиме вимоги НАТО. До 2031 року закупники артилерійських боєприпасів мають поповнити запаси приблизно на 210 тисяч нових снарядів. Для цього потрібно купувати близько 30 000 боєприпасів на рік.

Нагадаємо, що Німеччина 14 червня вперше в історії затвердила стратегію нацбезпеки. Відповідно до стратегії, країна за кілька років має досягти витрат на оборону від ВВП 2%, посилити боротьбу зі шпигунством, диверсіями та кіберзахистом.

Також 16 червня повідомлялося, що Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. Київ отримав від Берліна кілька додаткових одиниць техніки та сотні тисяч наборів для надання першої допомоги.