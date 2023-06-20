"Жорстокий двобій": ЗСУ важко просуватися, але великі результати попереду, — Маляр (відео)

За словами заступника міністра Ганни Маляр, росіяни не відмовляються від своєї цілі – вийти на кордони Луганської та Донецької областей. Окупанти підтягують резерви як на південь, так і на схід України.

Українським військовим важко просуватися на півдні через те, що росіяни там окопалися, замінували територію. Про це в ефірі телемарафону заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, необхідно налаштуватися не жорстокий поєдинок із російськими окупантами.

"Потрібно розуміти, що ворог не здаватиметься легко. Ми маємо налаштуватися, що це буде дуже жорсткий двобій. Власне, це зараз і відбувається. І не потрібно міряти результативність кілометрами або кількістю звільнених насланих пунктів", — сказала Маляр.

Вона зазначила, що перед українськими військовими стоїть завдання, яке вони виконують. Вони рухаються у тому темпі, у якому й планувалося.

"Найбільші результати ще попереду", — сказав Маляр.

Також вона зазначила, що росіяни не відмовляються від своєї мети вийти на кордони Луганської та Донецької областей. Тому і проводять активні наступальні дії на кількох напрямках. Особливо на Лиманському та Куп'янському.

Маляр заявила, що окупанти підтягують резерви як на південь, так і на схід, а також збільшують кількість обстрілів. Минулого тижня на лінії фронту було близько 6000 ворожих обстрілів.

Ганна Маляр про контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що в Міноборони закликали не чекати швидкого контрнаступу. За словами міністра Олексія Резнікова, причина переоцінки та завищених очікувань від контрнаступу пов'язана з подіями минулої осені.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що контрнаступ просувається за планом. Він сказав, що українцям не варто чекати від військових блискавичних результатів в операції з деокупації захоплених противником територій.