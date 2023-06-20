Звільнили 113 квадратних кілометрів: в ISW розповіли про успіхи контрнаступу ЗСУ (карта)

За даними американських аналітиків, на півдні та південному заході від Оріхова Запорізької області точаться бої. Водночас супутникові знімки підтверджують визволення сусідніх П'ятихаток.

19 червня українські військові провели контрнаступальні операції на трьох ділянках фронту та досягли значних успіхів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, опублікованому 19 червня.

Згідно з інформацією одного з російських військкорів, українські сили продовжували наступ на північному заході, північному сході та південному заході від Бахмута. Було заявлено, що українські війська просунулися в районі Краснополівки, що знаходиться приблизно за 12 кілометрів на північний схід від Бахмута.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр також зазначила, що протягом минулого тижня українські сили просунулися на сім кілометрів на Таврійському напрямку (Запорізька область) та звільнили 113 квадратних кілометрів території, включаючи вісім населених пунктів на заході Донецької та Запорізької областей.

Ситуація у Запорізькій області Фото: ISW

За повідомленнями російських військових блогерів, українські війська також атакували область, розташовану на південь від Великої Новосілки на Донеччині.

Геолокаційні дані, опубліковані 19 червня, підтверджують звільнення українськими військами П'ятихаток, що знаходяться приблизно за 25 кілометрів на південний захід від Оріхова у Запорізькій області. Військкори також повідомляли про бої на півдні та південному заході від Оріхова протягом цього дня.

Переміщення військ у Херсонській області Фото: ISW

За оцінками Міністерства оборони Великобританії від 19 червня, Росія, ймовірно, перемістила значні військові сили з Дніпровського угруповання зі східного (лівого) берега Херсонської області на напрямки у Запорізькій області та під Бахмут у відповідь на контрнаступальні дії України, проведені за останні 10 днів.

Нагадаємо, 19 червня командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що за добу на Таврійському напрямку росіяни втратили понад дві роти загиблими та пораненими, а також майже 50 одиниць військової техніки.

Раніше, 18 червня, стало відомо, що на Запорізькому напрямку загинув заступник командира батальйону "Шторм.Осетія" Айвенго Техов. Він разом із підлеглими, яких було близько 300 осіб, потрапив до оточення у населеному пункті П'ятихатки.

Також нагадаємо, 17 червня ЗМІ писали про російських військових, які потрапили в полон до воїнів ЗСУ. У Краматорську серед полонених перебували як професійні російські військові, так і найманці, мобілізовані, і навіть ув'язнені російських в'язниць.