"Нам було дуже страшно": росіяни розповіли, як потрапили в полон під час контрнаступу ЗСУ

За словами журналістів, у Краматорську серед полонених були як професійні російські військові, так і найманці, мобілізовані, а також ув'язнені російських в'язниць.

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Російські військовополонені, перебуваючи у Краматорську, розповіли про те, як потрапили у полон до українських солдатів. За їхніми словами, вони зі страхом чекали на контрнаступ ЗСУ, про що 17 червня написало видання The Wall Street Journal.

Журналісти заявили, що у Краматорську серед полонених тоді перебували як професійні російські військові, так і найманці, мобілізовані, а також ув'язнені російських в'язниць.

Контрактник із Сибіру

Як розповів один із полонених росіян на ім'я Анатолій, перед контрнаступом ЗСУ вони говорили один з одним, сподіваючись, що його не буде.

"Нам було дуже страшно. Ніхто не хоче вмирати. Ми сподівалися, що контрнаступу не станеться", — сказав Анатолій журналістам.

Журналісти зазначили, що добровільне здавання в полон є злочином у Росії, тому Анатолій та його товариші порушили закон.

Видання пише, що Анатолій підписав контракт із ЗС РФ. Сам він із Сибіру. Він поїхав воювати до України, бо це зробили його друзі.

"Пропаганда говорила, що Україна погана, тут люди нацисти й таке інше. Ми чули це всюди", — сказав він.

За його словами, він водив автомобіль, на якому переправляв операторів дронів. Але місяць тому йому наказали вирушити на передову. Потім розпочався сильний штурм. Він навіть не бачив противника, оскільки ЗСУ обстрілювали позиції росіян з артилерії та мінометів.

Анатолій сказав, що у день його здачі в полон солдати ЗСУ кинули в окопи росіян кілька гранат. Майже всі, хто знаходиться поруч, загинули, але йому пощастило.

"Я виліз з окопа і почав кричати: "Здаюся, здаюся!", — розповідає Анатолій.

Мобілізований з Далекого Сходу

Мобілізований із Далекого Сходу на ім'я Дмитро заявив, що моральний дух у російських солдатів – дуже низький. Його відправили до Донецького фронту після мінімальної підготовки. У його підрозділі не вистачало бронетехніки.

"Ми постійно перебували на позиції без ротації. З'ясувалося, що за документами нас вигнали місяць тому, але цього не сталося", — сказав Дмитро.

Коли ЗСУ розпочали контрнаступ, то, як розповів Дмитро, його позиції обстріляли з артилерії та мінометів, а також з американської зброї. Він і його товариші вирішили вийти з окопа з піднятими руками. Їх поклали на землю та зв'язали руки. Хтось із росіян вирішив кинути гранату в українських військових. Його довелося ліквідувати.

Дмитро сказав, що сподівається, що його не відправлять назад до Росії обміну полоненими. Він боїться ФСБ.

Нагадаємо, що Ганна Маляр заявила, що ЗСУ важко просуватися, але великі результати попереду. Росіяни не відмовляються від своєї мети вийти на кордони Луганської та Донецької областей. Окупанти підтягують резерви як на південь, так і на схід України.

Крім того, український солдат розповів, як відбувається контрнаступ ЗСУ. За словами сержанта 68-ї бригади ЗСУ, він хоче взяти участь у параді перемоги. На його думку, Україна вже виграє війну.