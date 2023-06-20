"Це реально": Байден висловився про загрозу застосування Путіним ядерної зброї

За словами президента США, існує ймовірність того, що Кремль захоче використати тактичну ЯЗ для досягнення своїх цілей.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден висловив стурбованість можливістю використання тактичної ядерної зброї президентом РФ Володимиром Путіним. Слова американського президента у вівторок, 20 червня, цитує агентство Reuters.

"Коли я виступав тут близько двох років тому і говорив, що турбуюсь про висихання річки Колорадо, всі дивилися на мене як на божевільного. Вони дивилися на мене так само, як коли я сказав, що турбуюся про те, що Путін використовує тактичну ядерну зброю.. Це реально", — сказав Байден.

Журналісти також нагадали, що в суботу Байден назвав заяву Путіна про те, що Росія розмістила в Білорусі свою першу тактичну ядерну зброю, "абсолютно безвідповідальну".

Ядерна зброя у Білорусі

Минулого тижня, 13 червня, білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що його країна почала приймати поставки російської тактичної ядерної зброї, деякі з яких, за його словами, втричі потужніші за атомні бомби, скинуті США на Хіросіму і Нагасакі в 1945 році.

Зазначаємо, що розгортання є першим російським переміщенням таких боєголовок — менш потужної ядерної зброї меншої дальності, яка може бути використана на полі бою — за межі Росії після розпаду Радянського Союзу.

За даними Reuters, за російським розгортанням уважно стежать Сполучені Штати та їх союзники, а також Китай, який неодноразово застерігав застосування ядерної зброї у війні в Україні.

Нагадаємо, у своєму звіті від 19 червня аналітики Інституту вивчення війни наголосили, що розгортання ядерної зброї в Білорусі не вплине на бойові дії в Україні.

Також нагадаємо, МЗС РФ заявило 19 червня, що існує можливість повернення ядерної зброї з Білорусі до Росії. За їх твердженням, таке рішення пов'язане із військовою підтримкою України з боку Заходу.

Раніше, 9 червня, лідер Білорусі Олександр Лукашенко зазначив, що Мінськ несе відповідальність за збереження ядерної зброї з Росії та запевнив, що жодні диверсанти не зможуть потрапити на територію його країни.