Гарчання "Леопарда" та залп "Цезаря": Данія схвалила шестирічний пакет військової допомоги для України

Данія сформувала пакет допомоги на період з 2023-го по 2028-й роки. Копенгаген також погодився взяти участь в авіакоаліції – передати Києву винищувачі F-16.

Данія схвалила формування пакета військової допомоги Україні на 2,95 млрд євро. Про це написав у Twitter 20 червня міністр оборони України Олексій Резніков.

За оцінкою міністра, це "відмінна новина з Копенгагену". Військовий пакет сформовано на 2023-2028 роки, додав він.

"Дякую моїм дорогим друзям і данському народу. Кожне гарчання "Леопарда" (німецького танка) та залп "Цезаря" (французька САУ) — це салют на вашу честь", — написав Резніков.

Участь Данії в "коаліції птахів" (так Резніков називає авіакоаліцію, – ред.), за словами міністра, "надасть оркестру звуки з неба", яких прагне військове командування в Києві.

Нагадаємо, що 17 червня виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив про готовність передати ЗСУ винищувачі F-16. Для цього Копенгаген має намір замінити свій авіапарк сучасними літаками F-35.

Данія та Нідерланди разом взялися за постачання Україні додаткових 14 танків Leopard 2. На зазначені домовленості країни виділили "тризначні мільйонні суми", зазначали у ЗМІ.