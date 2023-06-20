Нові маршрути та балістика: у ЗСУ розкрили стратегію нічних атак ЗС РФ

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, ворог для обстрілу Запоріжжя застосував ракети "Іскандер-М" та ЗРК С-300. Зараз російська армія прокладає нові маршрути для атак міст України, щоб заплутати українську ППО.

У ніч на 20 червня ворог застосував ракети, які летять балістичною траєкторією та дрони типу Shahed, прокладаючи нові маршрути, щоб заплутати українську ППО. Про це речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив 20 червня в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

За словами Ігната, основним напрямком атаки РФ обрала Київську область, запускаючи ракети та дрони зі східного узбережжя Азовського моря та з аеродрому Сіща Брянської області.

"Саме туди доставляють дрони після того, як вони потрапляють до Москви або морським шляхом з Ірану в порти Махачкала або інші", — зазначив він.

Спікер ПС ЗСУ розповів, що під час нічної атаки російські окупанти застосували ракети, що летять по балістичній траєкторії, такі як "Іскандер-М" і ЗРК С-300, які направили на наземні цілі до Запоріжжя.

Нова стратегія РФ, за його словами, полягає зараз у тому, щоб заплутати українську ППО, прокладаючи нові маршрути польоту ракет різними областями. Мобільним вогневим групам непросто збивати дрони типу Shahed стрілецькою зброєю вночі, особливо тоді, коли безпілотники летять уздовж русел річок, використовуючи нові маршрути.

"Сьогодні ППО розміщено там, де це найбільш потрібно, захищаючи великі міста, інфраструктурні об'єкти, об'єкти атомної енергетики та лінію фронту. Не вистачає банально засобів ППО, і це ще м'яко кажучи, для того, щоб покрити таку державу як Україна ковпаком, як це зробило держава Ізраїль", — наголосив Ігнат.

Обстріл міст України 20 червня: подробиці

Нагадаємо, у ніч на 20 червня у більшій частині областей України звучала повітряна тривога через загрозу атаки дронів. У Києві та області сили ППО відбили повітряну атаку ворожих БПЛА, знищивши близько 20 Shahed.

Тієї ж ночі, близько 5 ранку безпілотники типу Shahed атакували критично важливий об'єкт у Львові. Було зафіксовано три влучення, внаслідок чого сталося загоряння, яке було ліквідовано.