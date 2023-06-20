"Банально не вистачає ППО": у Повітряних силах пояснили "прильоти" у Львові (відео)

За словами речника командування Юрія Ігната, Україна фізично не може покрити всю територію системами протиповітряної оборони, а винищувачі та вогневі групи недостатньо ефективні.

Україна не має в своєму розпорядженні достатньої кількості систем протиповітряної оборони, щоб покрити всю територію країни "куполом", як це зробив Ізраїль. Про це у вівторок, 20 червня, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного марафону, коментуючи нещодавні удари ЗС РФ по Львову.

"Хто літав Україною, знає, яка у нас прекрасна і велика держава, і покрити всі напрямки тими системами, зенітно-ракетними комплексами великого та середнього радіусів дій, які сьогодні є, неможливо", — зазначив Ігнат.

За словами спікера, сьогодні засоби ППО розміщені там, де це найбільше необхідно, захищаючи великі міста, інфраструктурні об'єкти, а також об'єкти атомної енергетики та лінію фронту.

"Не вистачає банально засобів ППО, і це ще м'яко кажучи, для того, щоб таку державу як Україна повністю покрити "ковпаком", як це зробили в Ізраїлі", — додав Ігнат.

При цьому спікер ЗС ЗСУ наголосив, що в умовах нестачі відповідних систем Повітряні сили використовують винищувальну авіацію та мобільні вогневі групи для відбиття атак противника. Втім, такі кошти не завжди є ефективними.

"Знаємо вже з вами, що винищувачі 70-х років не здатні ефективно знищувати цілі. Льотчики здатні — роблять усе можливе, і є коефіцієнт "збиття", є якийсь результат, але цього недостатньо, тому що техніка морально застаріла. Не бачить цей радар… неможливо з тим озброєнням ефективно їх знищувати. Робимо все можливе, але потрібні F-16 — без варіантів", — пояснив Ігнат.

Що стосується мобільних вогневих груп, то тут головна складність — це помітити й потрапити в ціль вночі. Крім того, командування просто фізично не може розставити такі групи по всій країні.

"Розставити тисячі мобільних груп на кожному клаптику… це не так просто. Тим паче, що дрони летять річищами річок, летять унизу, за різними маршрутами — противник спеціально планує так, щоб розосередити нашу увагу, заплутати ППО тощо" — додав Ігнат.

За його словами, росіяни, запускаючи іранські дрони-камікадзе Shahed, виснажують українську ППО, а також дізнаються про місця розташування зенітних ракетних систем.

"До цього наші бійці вже пристосувалися, тому роблять все, що можливо для того, щоб протистояти ворогові різними тактичними прийомами", — резюмував Ігнат.

Обстріл Львова

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що критично важливий об'єкт у Львові зазнав атаки окупантів російськими безпілотними літальними апаратами типу Shahed близько 5 години ранку 20 червня.

За заявою Козицького, критично важливий об'єкт був уражений трьома БПЛА, що призвело до виникнення пожежі, пошкодження перекриттів між поверхами та вибивання вікон.

Нагадаємо, в ніч на 20 червня в багатьох областях України було оголошено тривогу через можливу атаку безпілотних літальних апаратів. У Києві та Київській області системи ППО успішно відбили повітряний напад ворожих безпілотних літальних апаратів, знищивши близько 20 штук. Внаслідок ворожого обстрілу в Запорізькій області було пошкоджено комунікаційні мережі, майно, технічне обладнання та громадські місця відпочинку.