ФСБ не годиться: у Держдумі РФ вирішили відтворити прикордонні війська у форматі до 2003 року

Рішення було ухвалено на тлі останніх подій у Білгородській області, вважають експерти. Оскільки діюча прикордонна служба ФСБ не справляється з поставленими завданнями.

Депутат Держдуми РФ Андрій Гурулєв повідомив про рішення відтворити російські прикордонні війська у тому вигляді, в якому вони існували до 2003 року. За його словами, рішення про це вже прийнято, повідомило 20 червня "Военное обозрение".

Оглядачі пишуть, що, ймовірно, такий крок з боку російських законодавців пов'язаний із проникненням на територію Білгородської області та інших прикордонних російських областей диверсійних груп з України. Рішення назрівало давно, пишуть оглядачі, оскільки нинішня Прикордонна служба ФСБ із завданнями щодо охорони російських кордонів явно не справляється.

"Найвизначніша подія сьогодні — ухвалено рішення про відтворення прикордонних військ. Ми про це говорили, військовий спосіб охорони державного кордону вкрай актуальний. Не знаю нас почули чи ні, але рішення ухвалене". — заявив російський депутат.

Тим часом поки ніяких офіційних заяв з цього приводу, в тому числі і з боку Міноборони РФ не було.

"Оптимізація" прикордонних військ РФ у 2003

Коментуючи ініціативу військові експерти зазначили, що до 2003 року у Росії існувала окрема Федеральна прикордонна служба — Головне командування Прикордонних військ РФ. Вона безпосередньо підпорядковувалася главі держави – президенту РФ. Однак у 2003 році відбулася реформа, в рамках якої прикордонні війська скасували, а замість них створили прикордонну службу ФСБ.

Таким чином, було сформовано службу, яка по суті стала своєрідною прикордонною міліцією з функціями воєнізованої охорони. І якщо у мирний час відомство якось справлялося з поставленими завданнями, то в умовах війни воно не здатне протидіяти добре озброєним формуванням, підкреслили експерти.

На їхню думку, прикордонна служба ФСБ фактично є воєнізованою структурою, придатною лише для дозору та нагляду за державним кордоном.

Раніше повідомлялося, що під час зустрічі з воєнними кореспондентами та пропагандистами президент РФ Володимир Путін обговорив тему проникнення бійців "Русского добровольческого корпуса" та легіону "Свобода Росії" на територію Білгородської області. Глава Кремля визнав, що до цієї ситуації варто було б краще підготуватися.