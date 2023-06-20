ЗСУ "затрофеїли" танк Т-80 і застосовують його проти окупантів у Бахмуті (фото)

Українські захисники ведуть вогонь по російських позиціях із бронетехніки радянської розробки в районі передової лінії на Донеччині.

Трофейний танк Т-80 російських військ, який опинився у розпорядженні українських сил на початку війни, доводить свою ефективність у боротьбі проти російських окупантів у Бахмуті. Про це повідомляє Sky News.

Українські захисники ведуть вогонь по російських позиціях із радянського Т-80 у районі передової лінії на Донеччині.

Трофейний Т-80 Трофейний Т-80 Трофейний Т-80

Нагадаємо, що Данія схвалила шестирічний пакет військової допомоги Україні, куди увійдуть танки Leopard та гаубиці Caesar. Пакет військової допомоги розрахований на період 2023-2028 років. Більш того, Копенгаген погодився взяти участь в авіакоаліції та постачати Києву винищувачі F-16.

Але все ж таки, за оцінками Держдепартаменту, постачання бойової авіації Києву розтягнеться на місяці. Представник Держдепу Стен Браун вважає, що постачання літаків має відбуватися у кілька етапів. Спочатку знадобиться видати ліцензії на навчання українських пілотів, а далі визначити, чи будуть літаки передані третьою стороною, чи інакше.

До того ж Україна веде переговори щодо виробництва озброєнь на своїй території. Сергій Боєв із Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України пояснив, що Україна перебуває у перемовинах із партнерами про виробництво БПЛА. Представник Києва висловлює впевненість у тому, що протягом наступних кількох місяців контракти будуть погоджені.

Також повідомлялося, що бійці ЗСУ знищили вже сьомий за поточний місяць російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". За даними командування, техніку російських військ "відмінусували" бійці підрозділу зенітних ракетних військ.