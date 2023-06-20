Мобільність та смертоносність: у Південній Кореї показали можливості танків К2 (відео)

В межах першого постачання танків K2 польська армія отримає 180 танків, а в подальшому ще 820 машин.

Польща замовила у Республіки Кореї виробництво 180 танків K2 з можливістю збільшити замовлення ще на 820 машин. Журналісти Defence24 побували на виробництві Hyundai Rotem, де їм продемонстрували можливості бронетехніки.

Танк відрізняється високою мобільністю, високим рівнем смертоносності. K2 має гідравлічну підвіску, що дозволяє підняти чи зменшити просвіт танка. Він оснащений сучасною оптикою та панорамними прицілами, які значно підвищують обізнаність екіпажу щодо ситуації навколо.

Надалі планується виробляти танк K2PL, для якого частину деталей будуть виробляти на заводі в Познані. Автори зазначають, що південнокорейські танки K2 стануть потужним підсиленням Збройних сил Польщі.

Екіпаж K2 буде повністю захищено від детонації боєкомплекту. Снаряди будуть знаходитись за броньованими перегородками зі спеціальними вишибними панелями, які дозволять енергії вибуху виходити з танка, а не йти всередину. Вони розташовані або в днищі корпусу, або по обидва боки від люка механіка-водія на башті.

Основні характеристики танка K2:

гармата — 120 мм довжиною 55 калібрів;

маса — від 54 до 61 тонни;

екіпаж — 3 бійці;

боєзапас — 40 снарядів;

двигун — 1500 к.с;

максимальна швидкість — 70 км/год по трасі та 50 км/г по ґрунтовій дорозі.

Нагадаємо, 2 березня у Південній Кореї показали танк K2 у версії для Близького Сходу.

6 грудня 2022 року Польща отримала першу партію корейських танків К2.