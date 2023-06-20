В Ірані успішно протестували багатоцільовий квадракоптер Arbaeen (відео)

Коптер має підвіску для снарядів, щоб скидати їх на ворожі цілі з висоти у 500 метрів. Одночасно він може запускати до 10 невеликих боєприпасів.

Сухопутні війська Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) успішно випробували новий багатоцільовий квадрокоптер Arbaeen. Про це повідомляє інформагенство IRNA.

Успішні випробування відбулися ще 12 червня. Невеликий квадрокоптер зроблено за схемою вертикального зльоту. На підвісці він може підіймати бомби та гранати. Заявляється, що дрон може підіймати до 7 кг корисного навантаження. Також він може скидати гранати на висоті 500 метрів. Одночасно БПЛА може запускати до 10 малих снарядів для ураження кількох цілей.

Анонсували розробку дрона ще у 2021 році. Тоді стверджувалось, що БПЛА важитиме 21 кілограм. Він мав виконувати розвідувальні місії вдень та вночі. Дальність польоту мала складати до 10 км. Тривалість польоту мала тривати до 60 хвилин зі швидкістю 45 км/год.

Проте зараз виявилось, що призначення БПЛА змінилось. Проєкт передали в Організацію самодостатнього джихаду. Тому ймовірно, квадрокоптер матиме й інші характеристики. Російсько-українська війна показала, наскільки часто використовуються невеликі дрони.

Під час випробувань безпілотник скинув вибуховий предмет на висоті 500 метрів.

Нагадаємо, 19 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у місті помітили можливі новинки іранського військово-промислового комплексу.

14 червня ЗМІ писали, що Китай допомагає Ірану швидше постачати РФ дрони-камікадзе Shahed.