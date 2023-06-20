Українські військові показали перші фото танків Challenger 2, що надійшли на озброєння

Збройні сили України отримали щонайменше 14 танків Challenger 2 від Великобританії.

На полі бою помітили танк Challenger 2, партію яких Україна одержала від Великобританії. Відповідні фото публікують у соціальних мережах, передає Фокус.

У мережі з'явилися кадри, на яких один із танків Challenger 2 знаходиться на полі бою.

Де саме зроблено ці фотографії – невідомо.

Що відомо про танк Challenger 2?

Танк Challenger 2 вважається одним із найзахищеніших танків у світі, завдяки своєму надійному бронюванню. З додатковим бронюванням його маса може досягати 75 тонн. Порівняно з ним, танки Leopard 2A4 та 2A6, які також перебувають у озброєнні Збройних сил України, мають вагу 55 та 62,5 тонни відповідно. Однак, німецькі танки мають потужніші двигуни, що розвивають 1500 кінських сил, що робить їх більш маневреними і потужними в бойових умовах.

Розробкою Challenger 2 займалася компанія Vickers Defence Systems. Її створили у 90-х роках минулого сторіччя. За більш як 30 років компанія випустила до 500 одиниць цієї техніки.

У своїй розробці вони досить дорогі, адже ціна одного танка сягає 4,5 млн. євро.

Окрім Британії ці машини знаходяться на озброєнні в Омані. Також танки використовувалися в боях Ірану, Косова, Боснії та Герцеговини.

Основні характеристики Challenger 2:

запас ходу: до 550 км;

екіпаж: чотири особи;

калібр гармати: 120 мм;

максимальна швидкість: 59 км/година;

вага: 64 тонн;

броня: комбінована Chobham;

додаткова зброя: ланцюгова спарена гармата калібру 7,62 мм, кулемет калібру 7,62 мм.

Нагадаємо, 25 травня у ЗСУ показали, як тренуються на танках Challenger 2 долати російські "зуби дракона" та інші фортифікаційні споруди.

А 18 червня у соціальних мережах стало поширюватись відео невідомого автора, яке супроводжується інформацією про те, що британський танк Challenger 2 вперше побачили недалеко від лінії фронту в Україні.