"Політичний детектив": звільненим з полону в Угорщині не дають спілкуватися з рідними, — ГУР

За словами представника розвідки Юсова, про плани щодо обміну військовополоненими у відомстві знали до проведення операції, проте Будапешт про це змовчав.

Українських військовополонених, яких передали з РФ до Угорщини, досі не звільнили. Про це у вівторок, 20 червня, повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, ГУР має інформацію від родичів кількох військових, які повідомляють, що їхні близькі досі невільні, перебувають під наглядом і з обмеженою можливістю для контакту та зв'язку. Якщо ж зв'язок із близькими і дозволений, то лише лімітований і в присутності третіх осіб.

Також Юсов зазначив, що Україна має попередній, але ще не підтверджений список переданих полонених Будапешту.

"У нас є попередній список, втім, отриманий із різних джерел, зокрема оперативними каналами. Ми не можемо називати його офіційним. Є список тих осіб, яких Угорщина запитувала у Росії кілька місяців тому — там було 13 прізвищ. Є список з, ймовірно, одинадцятьма, які були передані", — сказав він.

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У ГУР зазначають, що згідно з Міжнародним правом, питанням про звільнення українських військовополонених має займатися Міжнародний комітет Червоного Хреста, якому і Росія та Угорщина мали б надати всі дані, оскільки підписували раніше всі угоди, що включають і Женевську конвенцію. Проте навіть РФ офіційно нічого не повідомляє.

"Те, що ми взагалі обговорюємо цю ситуацію, дуже прикро. Тому що подія, яка могла б бути абсолютно позитивною, перетворюється на якийсь драматичний детектив із дуже відчутним політичним підтекстом. Насамперед з боку Росії, яка проводить ІПСО", — зазначив Юсов.

Він зазначає, що представники ГУР знали про наміри РФ передати українських військовополонених Угорщині ще до офіційних заяв, проте тоді Київ так і не отримав жодних підтверджень чи спростування цих даних від Будапешта. Коментарі з угорської сторони з'явилися вже після того, як інформація про це просочилась у ЗМІ.

"Спочатку говорили, що вони військовополонені, потім, що вони — вільні люди, що вони самі звернулися. Але ми розуміємо, що це не так. Був запит з боку Угорщини, конкретно щодо військовополонених. Цьому є підтвердження, зокрема документальне", — підкреслив він.

Українські військовополонені в Угорщині

Про передачу Угорщині 11 українських військовополонених із Закарпаття стало відомо 9 червня. Відомо, що Будапешт та РПЦ ніяк не узгодили передачу військовополонених із офіційним Києвом. За даними журналістів, звільненням 11 військовополонених займався лише віце-прем'єр у церковних справах Жолт Шем'єн.

На думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, у вивезенні 11 полонених захисників із РФ до Угорщини міг бути особисто зацікавлений прем'єр-міністр країни Віктор Орбан.