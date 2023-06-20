Один мільйон рублів: у РФ заявляють, що вручили премію за "знищення танка Leopard"

Премію російському окупанту вручив сенатор та триразовий олімпійський чемпіон Олександр Карелін із фонду, який не оподатковується.

Сенатор Ради Федерації від Новосибірської області Олександр Карелін вручив російському військовослужбовцю Андрію Кравцову, який нібито знищив під час вторгнення в Україну танк Leopard, сертифікат на 1 млн рублів, повідомляють російські ЗМІ.

У повідомленні йдеться, що у Національному медичному дослідному центрі ім. А. А. Вишневського російському військовослужбовцю Андрію Кравцову, який нібито знищив німецький танк Leopard, було вручено грошову премію у розмірі 1 мільйона рублів.

Премію започатковано фондом підприємців "Турбота Сибіру", які за власних коштів заохочують учасників війни за знищення важкої військової техніки з країн НАТО на території України. Цей фонд не оподатковується.

Довідка: Олександр Карелін – не лише сенатор, а й триразовий олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби.

Зауважимо, що Росія іноді заявляє, що її військові знищують західну техніку без підкріплення будь-якими доказами, іноді потрапляючи в кумедні історії.

Раніше, 6 червня, Фокус писав про те, що в Міноборони РФ заявили про знищення 8 танків Leopard. У Міністерстві оборони Російської Федерації відрапортували про "знищення" восьми танків Leopard, які країни НАТО надали в Україні в рамках військової допомоги для відображення російської агресії.

А у квітні поточного року в оборонному відомстві старни-агресора заявили, що одна з диверсійних груп ЗС РФ нібито захопила німецький танк Leopard 2. Втім, росіяни заявили, що не змогли його відбуксирувати та нібито втопили у болоті. При цьому жодних фото чи відео, що підтверджують захоплення танка, надано не було.