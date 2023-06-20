Загибель киян у Деснянському районі: чиновнику КМДА вручили підозру через закрите укриття

За інформацією пресслужби КМДА, після оголошення про підозру Ткачук охоче погодився допомагати розслідуванню і надав доступ до документів, що потрібні для слідства.

У вівторок, 20 червня, слідче управління Головного управління Національної поліції в Києві вручило підозру директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку. Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА.

За інформацією пресслужби міської адміністрації Києва, у рамках кримінального провадження Ткачук підозрюється у нібито неналежному виконанні службових обов'язків.

На сайті уточнюється, що підозра пов'язана з питанням фонду захисних споруд у столиці України та особливо бомбосховища у Деснянському районі Києва, яке було закрито під час ракетної атаки РФ, через що у місті загинули люди.

Правоохоронці вручили Ткачуку підозру на робочому місці. Нині йому обирають запобіжний захід.

Відзначено, що Департамент муніципальної безпеки і сам Ткачук надали доступ до документації, що потрібна для слідства, і погодилися допомагати в розслідуванні.

Ситуація з бомбосховищами у Києві

Нагадаємо, 1 червня у Києві під час ранкової атаки одне з укриттів у Деснянському районі виявилося закритим, і люди не змогли до нього потрапити. Коли вони стояли біля нього, трапився приліт. Загинуло троє людей.

У той же день співробітники Київської міської прокуратури та поліції прийшли з обшуками до КМДА після того, як мешканці столиці заявили про закрите укриття під час обстрілу ЗС РФ.

На початку червня у Києві після перевірки 91% усіх укриттів виявилося, що для використання придатні лише дві третини.