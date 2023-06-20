Уже завтра: США оголосять про новий пакет військової допомоги Києву, — Блінкен

Представник Держдепу США та голова МЗС Британії зазначили, що країни-союзники також очікують від України свого внеску в продовження проведення реформ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен анонсував, що в середу, 21 червня, офіційно оголосить про новий пакет військової допомоги Україні під час конференції, спрямованої на заохочення приватних компаній до інвестування у відновлення країни після вторгнення Росії. Про це 20 червня з посиланням на заяву держсекретаря США повідомляє видання Reuters.

За інформацією видання, з 21 по 22 червня в Лондоні проводитиметься конференція з відновлення України, на яку запрошені понад 1000 іноземних офіційних осіб із понад 60 держав, а також керівники підприємств і глобальні інвестори, які зберуться в столиці Англії, щоб обговорити, як допомогти відновленню України після повномасштабного вторгнення РФ.

"Президент Байден сказа, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, і обидві наші країни глибоко віддані цьому. Ми продовжимо виконувати це зобов'язання, у тому числі за допомогою нового надійного пакету допомоги США, про який я зможу оголосити завтра", — заявив Блінкен на пресконференції разом із міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі.

Обидва чиновники наголосили, що конференція спрямована на те, щоб спонукати приватний сектор використати свої ресурси для прискорення відновлення України, але Київ також має зробити свій внесок, наполягаючи на проведенні реформ, а світ має знайти спосіб запропонувати компаніям страховку від війни, пошкоджень і руйнування.

Військова допомога Києву від США

Нагадаємо, 20 січня Міністерство оборони США оголосило про санкціонування президентом Джо Байденом військової допомоги Україні, сумарну вартість якої оцінюють у 2,5 мільярда доларів.

У квітні 2023 року Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,6 млрд доларів, до якої входив великий пакет засобів ППО, а також артилерійських і танкових боєприпасів, мінометних систем, ракет і протитанкових систем.