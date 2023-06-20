Росія хоче "заморозити конфлікт", щоб підготуватись до другого раунду війни, — Подоляк

Радник голови ОП пояснив, що заклики іноземців припинити вогонь в Україні вигідні РФ, адже є одним з інструментів досягнення плану Москви.

Кремль прагне заморозити конфлікт, щоб відновити сили та розпочати "другий раунд" російсько-української війни. Про це 20 червня заявив у соцмережах радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Стратегічне завдання Росії сьогодні — домогтися "заморожування конфлікту" за будь-яку ціну", — написав він.

На думку посадовця, одним з елементів підготовки до ескалації мають бути президентські вибори у Росії, що відбудуться у 2024 році. Укріпивши свій режим, Володимир Путін, за словами Подоляка, відновить спроби захопити українські землі.

"Далі — забезпечення внутрішньої стабілізації через цементування режиму Путіна (вибори-24), відновлення військового потенціалу, дестабілізація Європи та підготовка до другого раунду війни", — підкреслив радник голови ОП.

Він завірив, що розуміє інструменти РФ для втілення плану. У пості йдеться, що Кремль застосує щоденні заяви про нібито готовність до перемовин, відповідні ініціативи від "третіх країн", повідомлення у медіа про нібито провал контрнаступу ЗСУ, ядерний шантаж та заклики у європейських країнах зупинити війну.

"Заклики до припинення вогню — це гра в чужу гру з російськими картами", — додав Подоляк.

Нагадаємо, також 20 червня радник голови ОП Михайло Подоляк висловився про ядерний шантаж з боку країни-агресорки. Він зазначив, що погрози Москви не мають впливати на свідомість українців.

Раніше, 19 червня, Михайло Подоляк коментував наслідки перемир’я з росіянами для України. Як він пояснив, це лише допоможе ворогу підготуватись до наступної атаки.