Під окупацією росіян перебувають понад 200 потенційно небезпечних для України об'єктів, — Данілов

За словами секретаря РНБО зараз в Україні йдуть вирішальні місяці, які розставляють крапки в деяких процесах.

Понад 200 об'єктів, які можуть завдати потенційної шкоди Україні перебувають під російською окупацією. Про це в ефірі телемарафону 20 червня повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"На сьогоднішній день 202 об'єкти є ключовими там, де вони можуть завдати нам шкоди. Нас це не може зупинити в питанні звільнення нашої країни від цих терористів. Ми обов'язково звільнимо нашу країну, включно з Кримом.Зараз будуть такі вирішальні місяц-два-три, які будуть ставити багато крапок в закінченні тих чи інших процесів. Я впевнений, що процес фрагментації Росії почався і буде переходити в практичну площину", — сказав Олексій Данілов.

Він зазначив, що те, що окупанти перекинули додаткові підрозділи на Запорізький напрямок, а також на Донеччину та Луганщину, їм не допоможе.

"Всі ті завдання, які поставлені перед Силами оборони України будуть виконані. Ми звільнимо нашу землю", — сказав Данілов.

Нагадаємо, що за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, показники знищення ворожої техніки досягли максимуму з початку війни, а Сили оборони України успішно проводять наступальні операції, відбивають наступ ворога та контратакують.

Також Олексій Данілов раніше зазначив, що українцям не варто чекати від військових блискавичних результатів щодо деокупації захоплених росіянами територій. Контрнаступ ЗСУ на південно-східному напрямку відбувається точно за планом.