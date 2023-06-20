"Робота виконується на відмінно": Данілов назвав поточні пріоритети Сил оборони

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, показники знищення ворожої техніки досягли максимуму з початку війни.

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Пріоритетами ЗСУ є збереження життя військовослужбовців та цивільного населення, а також знищення озброєнь, пунктів управління, складів БК, палива, продовольства та маршрутів постачання росіян. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив у Facebook.

За його словами, Сили оборони України (СОУ) одночасно проводять власні наступальні операції, відбивають наступ ворога та контратакують.

"Російські окупаційні війська активно протидіють наступу СОУ шляхом максимальної активізації бойових дій на сході в Донецькому операційному районі (в районі Мар'їнки та Авдіївки), підтягуючи резерви, в першу чергу, з повітряно-десантних військ. Мета – повне захоплення Донецької та Луганської областей і відтягування сил та засобів СОУ від інших напрямків", – написав він.

Також Данілов розповів, що росіяни концентрують додаткові сили на півдні, будуючи щонайменше трирівневу систему фортифікації з проведенням безпрецедентного за своїми масштабами мінування територій на найбільш критичному для себе Куп'янсько-Лиманському напрямку. Вони роблять це, щоб запобігти "перерізанню" так званого "сухопутного коридору" в Крим.

"СОУ крок за кроком просуваються вперед до визначених верховним командуванням цілей, маючи одним зі своїх головних пріоритетів збереження життя військовослужбовців та цивільного населення. "М'ясні штурми" – це російська прерогатива пригожинсько-герасимовського стилю ведення війни", – йдеться у повідомленні.

Секретар РНБО додав, що ще одним із пріоритетів українських захисників зараз є максимальне знищення систем вогневого ураження та їх розрахунків, пунктів управління, складів боєприпасів, палива, продовольства та маршрутів постачання ЗС РФ.

"Така робота українськими захисниками виконується на відмінно. Показники знищення ворожої техніки досягли максимуму з моменту початку війни", — резюмував Данілов.

Нагадаємо, 20 червня журналісти показали, як проходила штурмова операція 80-ї ОДШБ у Донецькій області. При цьому застосовувалася артилерія, аеророзвідка, і проводився власне штурм, під час якого з ворогом доводиться зустрітися віч-на-віч.

Цього ж дня командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямі за добу росіяни втратили не лише понад п'ять рот солдатів, а й велику кількість техніки — майже 50 одиниць.